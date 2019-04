Udmurtia: ahol múlt és jelen találkozik

Sokan talán nem is tuják, hogy hol lakják udmurtok a földet, elég messzire el kell utazni annak, aki el akar jutni Udmurtiába. A mesebeli térség Oroszország európai részén, a Kelet-európai-síkságon fekszik, ahonnan Szabó Ditta, az ELTE Finnugor tanszékének doktorandusza elhozta ismereteit és élményeit a BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzősei számára.

Nyelvrokonaink szokásai

Az egyetemista szakterülete az udmurt nyelv, így lehetősége nyílt arra, hogy terepmunka keretében közelebbről megismerkedjen az nép kultúrájával, közösségével. Ditta betekintést engedett a tanulók számára a nyelvrokonaink mindennapi szokásaiba, hagyományaiba. Élménybeszámolója által a diákok is átélhették, hogy milyen is lehet az udmurt néppel együtt élni. A finnugrisztikai kutató visszanyúlik a kezdetekig, és onnan indítja úti beszámolóját. – Mint tudjuk Oroszország nem uniós ország, így nem elég meglobogtatnunk a személyinket, de még az útlevelünket sem, vízumra van szükség, amit nem mindenki kaphat meg. Aki nem szeret utazni, annak az Udmurtiába vezető út nem lesz a legkellemesebb. Moszkváig kényelmes az út, Budapestről repülővel indulva röpke 2 óra 30 perc alatt ott vagyunk, viszont onnan csak vonat visz el minket az udmurtok birodalmába, ami 18 óra zötykölődés. Éjszakai vonatok, tehát ki vannak alakítva pihenőhelyek, de ne egy ötcsillagos szállodára gondoljunk, egybenyitott vagonok, ahol akár 50 ágy is lehet, ez pedig lehetővé teszi, hogy osztozzunk mások örömében, bánatában – kezdte mosollyal az arcán élménybeszámolóját.

Udmurt házak

Oroszországban ügyelnek a közbiztonságra, számítani kell arra, hogy az állam figyelemmel követi a kinttartózkodásunkat. Ditta elmondása szerint ez egyáltalán nem olyan elrettentő, ahogy azt elsőre gondolnánk, arról nem is beszélve, hogy Udmurtiába érve minden megszépül, hiszen egy varázslatos vidék fogadja az érkezőket. – Azt szokták mondani, ha valaki egy udmurt házat látott, akkor az összeset szemügyre vehette, amivel teljesen egyetértek. Szinte minden ház ugyanolyan, az udvar U-alakban van építve, a porta nagy területen helyezkedik el, de maga a faház, amiben élnek, nem nagyobb egy teremnél, ennek ellenére több generáció lakik együtt. Nagyon sok melléképület van, melyeket fa-, gabonatárolásra és állattartásra tartanak fenn. Az udmurtok leginkább vidéken élnek, vannak városaik, fővárosuk, de ingázó életet folytatnak, munka után hazajárnak. Hagyományosan földművelő nép, így többen földdel is rendelkeznek, melyet közösen művelnek – tette hozzá.

Együtt fürdenek

A faházikóknak gazdagon díszített ablakkereteik vannak, amely Udmurtiában szinte presztízskérdés.

Az udmurt nép számára nagyon fontos, hogy az ablakkeretek gazdagon legyenek díszítve | Fotó: Dreamstime

Kis túlzással: hiába omladozik a ház, az ablakkeretnek akkor is gyönyörűnek és hibátlannak kell lenni. Az egész országban nagyon preferálják a zöld és a kék színeket, nem tántorodnak el attól sem, hogy zöld legyen a háztető vagy éppen kék a kerítés. – A lakhelyek nem összkomfortosak, általában nincs bevezetve a víz, a legtöbb házból hiányzik a fürdőszoba, valahol még vécé sincs bent, és azért sokszor mínusz 30 fokban nem egyszerű a kinti illemhelyet meglátogatni. Ha van külön helyiség a tisztálkodásra, akkor is a melléképületben kell keresni. Ami úgy néz ki, mint egy szauna, se kád, se zuhany, de van kályha, amely melegít, valamint vödröket találunk csordultig vízzel, melyeket végezetül magunkra kell önteni. Az udmurtoknál az a szokás, hogy az asszonyok és a férfiak együtt fürdenek, persze külön-külön, nem koedukált, de ez azért számunkra is meglepő volt. Olyan családnál is voltam, ahol a padló döngölt agyagos föld volt, de ettől függetlenül nem kell arra gondolni, hogy egy elmaradott nép, senki kezéből nem hiányzik az iPhone, valamint szinte minden családnak van autója – hangsúlyozta.

Ünnepi asztal

Hagyományos népviselettel rendelkeznek, amit ma már a mindennapokban nem öltenek magukra, de az ünnepeken kötelező kellékek, valamint a perepecs is elhanyagolhatatlan az ünnepi asztalról. – A ruhán a piros szín dominál, imádják a geometriai mintákat, nincs semmi ciráda, kockák és rombuszok uralkodnak. De a ruha mellett fontos része a viseletnek a fejkendő, valamint a nyakban lévő dísz, amely pénzérmékből van kirakva. Az asztalról soha nem hiányozhat a kása, reggelire, ebédre, akár vacsorára is kása, melyet egyaránt sósan és édesen is fogyasztanak. Van egy tipikus ételük, a perepecs, amely egy sós betevő, gombával, darált hússal, tojással, bármivel meg lehet tölteni, és isteni finom – mondta.

A finnugrisztikai kutató hozzátette, hogy mindösszesen öt város tartozik Udmurtiához, a fővárosban minden parkosítva van, lekövezve az utak. Az ottani egyetemen számtalan oktató kiválóan beszéli a magyar nyelvet, így mindig jó érzéssel indultak vissza a kollégiumba, beszélhettek és hallhattak magyar kifejezéseket. Ditta három hónap múlva ismét elutazik az udmurtokhoz, mivel a doktori disszertációjához szükségesek ezek a külföldi utak, valamint imádja az ottani népet.

– Nagy Emese –

