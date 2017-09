U17-es vízilabda Eb: Debrecenbe került az egyik érem

Bronzéremmel térhetett haza a máltai U17-es Európa-bajnokságról a magyar fiú vízilabda-válogatott, miután a harmadik helyért vívott mérkőzésen 14–11-re sikerült legyőzni Oroszországot.

Debrecenbe is került egy medál, ugyanis a DVSE ifjú tehetsége, Fekete Gergő is erősítette a nemzeti együttest. Hétfőn késő este érkezett meg Budapestre a csapat, másnap Fekete kissé álmos hangon, ám boldogan nyilatkozott lapunknak.

– Erős csoportba kerültünk, igaz, egy könnyebb összecsapással kezdődött a sor, az ukránokat 11–1-re vertük, de aztán jöttek a horvátok, majd Montenegró – előbbivel ikszeltünk, utóbbit sikerült legyőzni. A nyolcaddöntőben, a grúzok elleni siker ismét sima volt, viszonylag könnyen jutottunk el az elődöntőig, miután a görögöket is felülmúltuk. Innen kezdődött igazán az Eb, ugyanis ebben a szakaszban már nem lehet hibázni, nüanszokon múlnak a dolgok. A spanyolokkal szemben nem fogtunk ki jó napot, ellenben ők jól kapták el a fonalat, sajnos 11–9-re alulmaradtunk, így már legjobb esetben is csak a harmadik helyen zárhattunk.

Persze csalódottak voltunk, de gyorsan tovább kellett lépni, mert ha már az aranyat nem tudtuk megszerezni, a bronzot mindenképp ki akartuk harcolni.”

– Az utolsó derbinket az oroszokkal vívtuk, akiket 14–11-re gyűrtünk le, így pozitív élményekkel térhettünk haza. Az, hogy most nem a dobogó legfelső fokára állhattunk fel, plusz motivációt ad a jövő évi szombathelyi világbajnokságra, mert ott már mindenképpen az a célunk, hogy felérjünk a csúcsra – fogalmazott a debreceniek saját nevelésű játékosa, aki a körülményekkel is elégedett volt, bár megjegyezte, hogy azért nem minden téren volt kifogástalan a szervezés.

Formába lendülni

Horváth János szakvezető tanítványai erőltetett meneten vannak túl, hiszen nyolc nap leforgása alatt hét mérkőzést játszottak le. Érdeklődtünk, hogyan bírták ezt a sorozatterhelést. – Kifejezetten jó formában vártuk a kontinenstornát, tízhetes felkészülés előzte meg az Eb-t, így nem lehetett baj a kondinkkal – mondta Fekete.

A küzdelemsorozaton több magyar találkozót is a helyszínen tekintett meg Kemény Dénes, Molnár Tamás és Märcz Tamás is. Mint ismert, utóbbi irányítja jelenleg a felnőtt válogatottat. Felmerül tehát a kérdés, vajon kapott-e valamilyen visszajelzést a szövetségi kapitánytól a cívisvárosi pólós. – A meccseink után odajött hozzánk, és gratulált a teljesítményünkhöz, de személyes beszélgetésekre nem került sor. A hosszútávú tervem nyilván az, hogy bekerüljek a felnőtt nemzeti együttesbe, de most az az elsődleges, hogy ismét felépítsem magam, vissza kell nyernem a formámat és az erőnlétemet is – árulta el Fekete, aki még nyár elején esett át egy vállműtéten.

HBN

A magyarok mérkőzései

Csoportmeccsek

Magyarország–Ukrajna 11–1

Horvátország–Magyarország 10–10

Magyarország–Montenegró 12–11

Nyolcaddöntő

Magyarország–Grúzia 21–7

Negyeddöntő

Magyarország–Görögország 9–4

Elődöntő

Magyarország–Spanyolország 9–11

Bronzmeccs

Magyarország–Oroszország 14–11

