Tüzet okozhat a kőzetgyapothiány

Az európai kőzetgyapotgyárak kapacitáshiánya növeli a lakó- és ipari területeket érintő tüzek kockázatát. Az építőipar fellendülésével a szigetelőanyag-gyártók jellemzően csak három-négy hónapos átfutással tudják a nem éghető, A1-es besorolású kőzetgyapot-hőszigetelést szállítani.

Az építési folyamatokat késve tervező tulajdonosok és kivitelezők emiatt egyre gyakrabban éghető polisztirollal szigetelik új társasházaikat és ipari ingatlanjaikat, olyan esetekben is, amikor az előírások ezt nem engednék. Ezzel csökken az épületek tűzbiztonsága. Ezt a problémát az előrendelések mellett a Knauf Insulation magyar szakembereinek innovációja segítheti orvosolni, amely üveggyapottal kombinálja a kőzetgyapotot.

Alig három perc

Az épületek tűzbiztonsága a kivitelezés és a lakberendezés során használt műanyagok fokozatos térnyerése miatt folyamatosan csökken. Amíg az ’50-es években tizenöt perc is eltelt addig, amíg a teljes lakás és maga az épület lángra kapott, addig napjainkban ez az idő már kevesebb, mint három perc. Ez drámaian lerövidíti az esélyt az érdemi beavatkozásra és az oltásra!

A tűzoltók évente 2,5 millió tűzesetet regisztrálnak Európában. Ennek kétszeresére, mintegy 5 millióra tehető azok száma, akik a tűzben égési sérülést szenvednek, 25 ezerre pedig a halálos áldozatok száma, akik közül minden harmadik gyermek.

Magyarországon a tűzoltókat évente csaknem 32 ezer tűzesethez hívják. Ezek negyede, mintegy 7400-7500 eset: lakástűz. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 20 alkalommal vonulnak ki lakástüzet oltani.

Prioritás a biztonság

„Épületeink tűzzel szembeni ellenálló-képessége különösen a sok ember lakóhelyéül szolgáló magas épületek, a társasházak, illetve a sokak által használt ipari ingatlanok, például a bevásárlóközpontok, valamint irodaépületek esetében bír kiemelt fontossággal” – mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója. „Miközben a magyar építőipar teljesítménye dinamikusan bővül – a tavalyi év első háromnegyed évében 52 százalékkal több társasházi lakás épült, a jelenleg fejlesztés alatt álló ipari ingatlanok alapterülete pedig 2,5-ször nagyobb, mint egy évvel korábban – kiemelten fontos az a szempont is, hogy ezek az épületek ne csak kényelmesek és esztétikusak, de biztonságosak is legyenek” – tette hozzá a szakember.

Nem mindegy, mivel

A polisztirol napjaink talán legelterjedtebb homlokzati szigetelőanyaga, egyszerű alkalmazhatósága és viszonylag kedvező ára miatt közkedvelt. Ez a szigetelőanyag kőolajszármazékokból készül, már aránylag alacsony hőmérsékleten, 360 °C-on is lángra kap és égni kezd – ezért „E” tűzvédelmi osztályba sorolt termék – égés közben pedig füstöt és mérgező gázokat fejleszt. A nem megfelelően, tűzterjedés elleni gátak nélkül kivitelezett polisztirol alapú homlokzati szigetelésrendszeren a tűz felfelé könnyen – az egyik lakásról a másikra – terjed, veszélyeztetve ezzel nemcsak a ház szerkezetét, de a benne élők életét és vagyontárgyainak biztonságát is.

A polisztirollal szemben az ún. szálas szigetelőanyagok – a kőzetgyapot-szigetelések – nem éghetőek, az ilyen szigetelőanyagok olvadáspontja ugyanis 1.200 °C körül van.

A kőzetgyapot szigetelések hő hatására sem fejlesztenek füstöt és gázokat, nem alakul ki égve csepegés sem, ami a homlokzatok alsóbb részeinek szigetelését gyújthatja lángra. Fokozott, tűzzel szembeni ellenálló-képessége mellett a kőzetgyapotnak páraáteresztő és jobb akusztikai tulajdonságai is vannak, mint a polisztirolnak. „Az építőipari fellendülés okán az A1-es besorolású, nem éghető hőszigetelő anyagok gyártása terén már most kapacitáshiány jelei mutatkoznak” – mondta Aszódy Tamás.

Innovációval

„Annak az ingatlantulajdonosnak, építtetőnek vagy fejlesztőnek, aki nem éghető szigetelőanyaggal kívánja szigetelni lakó- vagy ipari ingatlanát, javasolt előre terveznie, az élet- és vagyonvédelem szempontjából is biztonságosabb kőzetgyapot szigetelést három-négy hónappal a szigetelési fázis megkezdése előtt megrendelnie” – teszi hozzá a szakember.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, a vállalat magyar szakemberei egy Európa-szerte alkalmazható innovációval igyekeznek választ adni a kőzetgyapot-hőszigetelő anyagok gyártásának kapacitáshiányára.

Az innováció lényege: teljes kőzetgyapot-rétegrend helyett a szigetelés alsó rétegében nagy nyomószilárdságú, vastag üveggyapotréteget használnak. Erre pedig szintén nagy nyomószilárdságú kőzetgyapotréteg kerül.

Az új szigetelőanyagot már tesztelik a Bernburg városában működő szigetelőanyag K+F központjában. A sikeres teszteket követően, az innovatív szigetelőanyag piaci bevezetése 2018 tavaszán várható.

Szigorúbb szabályozásnak kell megfelelni

A cég arra is felhívja a figyelmet, hogy a várakozásai szerint a kőzetgyapot iránti keresletet tovább növeli majd az is, hogy épületeinknek idén január 1-től már – a tisztán önerős építkezések és épületfelújítások esetében is – a három éve bevezetett, új hőátbocsátási értékeknek kell megfelelniük. A jogszabály homlokzati falak esetében az eddigi 0,45 helyett 0,24-es, azaz 47 százalékkal szigorúbb; a lapostetők esetében 0,25 helyett 0,17-es, vagyis 32 százalékkal kisebb, míg a talajon fekvő padlóknál az eddigi 0,5 helyett 0,3 W/m2K, azaz 40 százalékkal kisebb hőátbocsátási tényező elérését teszi kötelezővé. Az új szabályozásnak való megfelelés érdekében vastagabb szigetelés szükséges: az épületek falait az eddig általánosan alkalmazott 8-10 cm vastag szigetelőanyagok helyett, falszerkezettől függően, inkább 15-20 cm vastag anyaggal kell szigetelnünk.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA