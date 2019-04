Tűz volt a Hortobágy utcán, három embernek kellett elhagynia az otthonát

Hajdúszovát és Földes között ezer négyzetméteres területen égett a gaz pénteken. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Nádudvaron, a Völgyalj utcában a nádas lángolt. A püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet kéziszerszámmal fojtották el. Komádi külterületén az árokpart égett pénteken. A komádi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Egyhektáros területen a száraz avar égett Tiszavasváriban is. A hajdúnánási hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Kora délután Tetétlen külterületén a Keleti-Főcsatornánál volt tűz. Nádas és cserjés terület égett hatszáz méter hosszan. A lángokat a kabai önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók oltották el. Derecske külterületén is nádas lángolt, a berettyóújfalui hivatásos egység vonult. Fülöp-Bánházánál négy hektáron égett az avar péntek délután. A lángok az országhatárnál csaptak fel, így a román oldalt egy hektáron érintették. A területre riasztott nyírbátori és nyíradonyi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Ezer négyzetméteren égett az árokpart Nagyhegyes külterületén. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtották el a tüzet. Kaba külterületén is az árokpart égett, a kabai önkéntes tűzoltók vonultak. Ezután a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak hasonló esthez. Nádudvar külterületén is a csatornapart égett. Kora este Tépe külterületén kellett beavatkozni. Három hektáros területen égett a nádas. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Ők vonultak később Berettyóújfaluban, a Szillér utca végébe is. Ötszáz négyzetméteres nádas tüzet oltottak el ott.

Péntek délután csőtörés volt a debreceni Tegez utcában. A nagy mennyiségű víz az úttestre ömlött, és a közlekedést akadályozta. A debreceni hivatásos tűzoltók a területet biztosították a vízmű munkatársai kiérkezéséig.

Este Debrecenben, a Hortobágy utcában egy nyolc négyzetméteres nyitott tároló gyulladt ki, a tűz átterjedt a lakóépület villanyórájára és a tetőszerkezet egy részére. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Nem sérült meg senki, de a házban élő három ember ideiglenesen rokonokhoz költözött.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

