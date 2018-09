Tuti tippek egy harvardostól a sikeres tanuláshoz!

Sophia Chua-Rubenfeld a Harvard és Yale egyetemek sikeres végzőse, Amy Chua írónő lánya, akit szülei egész életében arra sarkalltak, hogy fényes akadémiai jövőre törekedjen. Úgy látszik, nevelési stratégiájuk nagyon is bevált, hiszen Sophia nemrég diplomázott a Yale jogi karán. A diákok legnagyobb örömére összeírta és listába szedte módszerének alapjait, amelyek egyáltalán nem tűnnek ördöngösnek, mégis célravezetőek.

Bevezető lépések

1. Válassz olyan órákat, amelyek tényleg érdekelnek! Ha magadénak érzed a tárgyat, a tanulás sem tűnik rabszolgamunkának. Ha semmihez sincs kedved, az azt jelenti, hogy egyszerűen nem akarsz tanulni, ebben az esetben minden hiába.

2. Szerezz magadnak barátokat! (Lásd 12., 13., 23. és 24. pont.)

Alapvető elvek

3. Tanulj kevesebbet, de tanulj alaposabban!

4. Sohase magolj!

5. A tétovázás, bizonytalanság rossz, csak az idődet fecsérled vele!

6. Jegyezd le!

7. Szedd össze magad és ugorj neki!

Haditerv, I. rész: tanterem

8. Jelenj meg az órán! Sokkal érthetőbb lesz a tananyag, nem beszélve arról, hogy az előadáson való jelenléttel hosszútávon rengeteg tanulásba fektetett időt megspórolhatsz.

9. Jegyzetelj kézzel! Nincs tudományos magyarázata, de Sophia szerint sokkal könnyebben memorizálhatjuk az információkat, amennyiben kézírással jegyezzük le őket. Ha egysíkúvá válik az óra, legfeljebb firkálni kezdünk a füzet szélére, ami még mindig jobb annál, mintha rajtakapnak minket valami unaloműző ostobaságon.

Haditerv, II. rész: szorgalmi időszak

10. Szabadulj ki a könyvtárból! A puszta tény, hogy egy könyvtárban ücsörögsz, még nem tölti meg tudással az elméd. Nyolc órányi facebookozás a könyvtárban csupán nyolc órányi facebookozást jelent. Nem beszélve arról, hogy sokan takarókkal és élelmiszerrel érkeznek, így a vizsgaidőszak végére az egész helyiség bűzleni fog. Inkább menj haza és vegyél egy fürdőt! Hajmosás közben is kikérdezheted magadtól a leckét.

11. Minden nap szánj egy kis időt a tanulásra, de ne menjen rá az összes szabadidőd! Ha megtanultál egy tételt, vagy elolvastál egy fejezetet, tarts egy kis szünetet és nézz meg egy epizódot a kedvenc sorozatodból! Legyőzhetetlen technika, ezerszer több haszna van, mint egész nap a könyv felett görnyedni, mégsem haladni semmire…

12. Motiváld magad! Semmi sem borzasztóbb, mint belegondolni, hogy végtelen sok idő áll még előtted, amit tanulással kell töltened. Köss magaddal üzletet: ha elhatározod, hogy pár órányi intenzív tanulás után kicsit kiszabadulsz, akkor sokkal könnyebb lesz rávenni magad a koncentrálásra!

13. Kérd meg a barátaidat, hogy kobozzák el a telefonod, ha rajtakapnak, hogy tanulás helyett a neten szörfözöl, netán játszol! Lehet, hogy azt gondolod, szükséged van egy kis pihenőre, de nincs igazad.

Haditerv, III. rész: feladatok

14. Ne alkalmazz kiemeléseket a szövegben! Azt gondolnád, a színes szövegkiemelők segítenek ráfókuszálni a lényegre, de valójában egyenes úton vezetnek a magolás felé. Egy idő után automatikusan huzigálod a vonalakat, majd amikor visszalapozol, rájössz, hogy több oldalt is kidíszítettél neonzöld filccel, de már nem is emlékszel, miről szólt a szöveg. Ettől sokkal hatásosabb, ha jegyzeteket írsz a margóra.

15. Ne másolj, oldd meg önállóan a saját feladataidat! Semmit sem tanulsz abból, ha mások munkáját koppintod, ráadásul tisztességtelenül jársz el.

16. Olvass, amennyit csak lehet! Ha jól akarsz tanulni, ez elkerülhetetlen. Kötelezők röviden? Csak magadat csapod be velük.

17. Ne robotként, tudatos olvasóként vedd kézbe a könyvet! Kérdezd meg magadtól: mit próbál mondani az író? Mire akar kilyukadni az érveléssel? Ezekre a kérdésekre általában véve könnyen választ kaphatsz, ha újraolvasod a fejezetek bevezetőjét és konklúzióját. Ezután elegendő egy-két lényegesebb példát kiemelni a szövegből és máris kirajzolódik előtted a mondanivalója. Ha minden egyes fejezet elolvasása után lejegyzeteled a megfelelő választ, a végén egyhamar megvilágosodsz.

18. Ne olvass el mindent, de érts meg mindent, amit elolvastál! A kevesebb néha több: ne vidd túlzásba, de amit elolvasol, azt értelmezd, gondold végig! Nem mész sokra vele, ha nekifeszülsz több száz oldalnyi írásnak, de semmit sem jegyzel meg belőle.

19. Tételesen írd ki a legfontosabb információkat, készíts listát! Felhasználhatod esszéíráshoz, összefoglalók, kivonatok készítéséhez.

Haditerv, IV. rész: vizsgaidőszak

20. Még egyszer: ne vonulj vissza a könyvtárba, maradjon meg a napi rutin: egyél, aludj, zuhanyozz!

21. Ha valamit nem értesz, akkor tuti belefutsz majd a vizsgán. Megoldás: elő a tankönyvekkel és az internettel!

22. Vedd sorba azokat a tételeket, amelyek év közben a legnehezebbnek bizonyultak!

23. Mindenki belefut abba a problémába, hogy neveket, dátumokat és képleteket kell megtanulnia. A dolog nem egyszerű, de van biztos módszere. A legfontosabb, hogy ne olvasva próbáld bemagolni, hanem mondd ki hangosan, vagy írd le őket! Rengeteget segít, ha megkéred a barátaidat, hogy kérdezzenek ki, te pedig viszonozod a szívességet.

24. A barátaid másban is segíthetnek. Például meghallgathatnak, amint kifejtesz egy tételt, nemcsak remek gyakorlás, de egyúttal világosan ki tudod emelni, te hogyan értelmezed a leírtakat.

25. Mindig az összképre koncentrálj! Próbáld megérteni, hogyan illeszkednek az órákon érintett egyes kérdések, koncepciók magához a tantárgyhoz! Sok millió tényt, információt bemagolhatsz, de ha képtelen vagy meglátni, mit jelent mindez együtt, akkor pont a lényeget szalasztod el!

Haditerv, V. rész: a vizsga napja

Tedd oda magad, és szerezz ötöst!

