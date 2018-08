Türk László: a „megőrizve továbbfejleszteni” elvét vallom

A szakember arra a kérdésünkre, hogy miért pályázott az Ady-gimnázium igazgatói tisztségére, így fogalmazott: „Gyermekkorom óta nagyon erős a tenni akarás, hogy az iskola világán keresztül részt vállaljak abból a munkából, ami előre viszi az oktatás folyamatát. Közösségekben élünk születésünk óta: a család, az iskola, a munkahely meghatározóak számunkra. Az előző két intézményben igazgatóhelyettesi munkakörömnek köszönhetően olyan fejlődésen mentem keresztül, ami alapján szeretnék első számú döntéshozóként segíteni egy közösséget, az eléjük kitűzött szakmai-oktatási, nevelési és gazdálkodási célok teljesítésében.”

Innovatív észrevételek

Megtudakoltuk Türk Lászlótól azt is, hogy miket fogalmazott meg igazgatói programjaként a pályázatában.

– A „megőrizve továbbfejleszteni” elvét vallom: ami eddig jól bevált gyakorlat volt az intézményben, azt tovább kell folytatni, ahol javításra, illetve fejlesztésre van szükség, ott változtatni kell – válaszolta az új igazgató. – Külső pályázóként nyújtottam be pályázatomat a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetői feladatok ellátására. Ennek okán természetesen nem lehetek tisztában az intézménnyel kapcsolatos minden apró részlettel, de a több intézményben megszerzett gyakorlati tapasztalatom alapján hiszem, hogy ezeket az ismereteket rövid időn belül meg tudom szerezni, ebben számítok mindenki segítségére. „Még külsős szemmel” is lehetnek olyan innovatív észrevételeim, ötleteim, amelyeket az intézmény további működésében hasznosítani lehet. Egy jól működő intézmény legfőbb ismérve, ha eltér az átlagostól, valami egyedit tud nyújtani tanulóinak, kiemelt képzési formákat működtet, s viszonylag szélesebb palettán mozog. Mai, folyamatosan változó világunkban pedig egy intézmény akkor érhet el sikereket hosszú távon, ha egyszerre több oldalát is tudja a diákjai felé fordítani – hangsúlyozta Türk László.

Kellemes meglepetés lesz

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kialakult helyzetben is vállalja az igazgatói tisztség betöltését, továbbá, hogy mit ajánl, mire számíthatnak a kollégái és a diákok tőle, mint igazgatótól. Türk László erre rámutatott: a pályázati időszakban elhangzott vélemények annyiban befolyásolják, amennyiben világos célt jelölnek ki számára, hogy mely területeken kell igazolnia a rátermettségét. Elsődleges feladata a magas szintű működést szolgáló feltételek megteremtése, biztosítása a feladat valójában, együttműködésben az intézmény dolgozóival, tanulóival, szülőkkel, a helyi szokások és környezet mielőbbi megismerésével. „Meglátják, kellemes meglepetést okozok azoknak, akik óvatosan fogadták a pályázatomat” – húzta alá Türk László.

Segítőkész ember

Pályafutásával kapcsolatos kérdésünkre Türk László elmondta: az érettségi után a Debreceni Egyetemen folytatta tanulmányait, s történelem-pedagógia szakos tanár lett. Az egyetem évei alatt bekapcsolódott a Hallgatói Önkormányzat munkájába. A HÖK tanulmányi alelnökévé, majd az etikai bizottság elnökévé választották. Igyekezett a hallgatók tanulmányi ügyeit segíteni.

Ötödéves korában, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézetének vezetője felkérte egy szemináriumi csoport vezetésére. Így 6 féléven át 10 csoportnak tartott kurzust „Bevezetés az oktatás és az iskola világába” címmel tanár szakos hallgatók részére. Türk László 2006 és 2013 között Hajdúhadházon tanított. 2010-től igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. 2013 novemberétől dolgozik Debrecenben az Epreskerti Általános Iskolában intézményvezető-helyettesként.

A megújulás részese

– Munkatársaim kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek meg, ez bátorított arra, hogy jelöltessem az Országos Küldöttgyűlés tagjai közé – ismertette a szakember. – A köznevelési törvény előkészítése óta kiemelt figyelemmel kísértem a változások folyamatát. Célom, hogy részese legyek ennek a megújuló köznevelési rendszernek.

Türk Lászlót 2014-től az újonnan létrejött Kar országos küldöttei közé választották. 2010 szeptemberétől tanított a Kölcsey Ferenc Gimnázium Téglási Tagintézmény esti tagozatán történelmet és társadalomismeretet. Öt tanéven keresztül érettségiztetett. Az általános iskolától a középfokig, a történelem tanításának a teljes vertikumát megismerhette, sőt megtapasztalhatta az egyetemi oktatói munka előnyeit is – emelte ki a Napló érdeklődésére.

