Turisztikai ügynökség: lendületben van a turizmus

Az év első hét hónapjában az egy évvel korábbihoz képest 5,6 százalékkal több vendég érkezett Magyarországra, és 8,5 százalékkal tovább nőttek a szálláshelyek bevételei is – írták. Az MTÜ abban bízik, hogy a Kisfaludy-programban a kormány támogatásával megvalósuló szálláshelyfejlesztésekkel a vidéki panziók és szállodák egyre versenyképesebbek lesznek, a beruházásokkal pedig a magyar turizmus eredményei tovább fogak emelkedni.

Idén július végéig 7,1 millió vendég összesen 17,5 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. Továbbra is élénk a magyarok belföldi utazási aktivitása, amit az első hét havi összesítésben a belföldi vendégek számának 4,7 százalékos növekedése is mutat. A belföldi turizmus bővülését a SZÉP-kártya mellett az is támogat, hogy a magyar családoknak egyre több pénzük jut a szabadidő tartalmas eltöltésére – írták.

Júliusban megugrott a külföldi turisták száma. Idén csak júliusban a tavalyi évhez képest 6,7 százalékkal több, 700 ezer turista érkezet külföldről Magyarországra, akik összesen közel 2 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. Jelentősen nőtt a Spanyolországból, az Egyesült Királyságból, Izraelből és Kínából érkezők száma, de elsőszámú küldő piacról, Németországból is tovább nőtt a beutazó turizmus.

