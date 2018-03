Turisztikai bumm előtt a cívisváros

13 nagyfejlesztés és több mint 39 milliárd forint támogatás lendítheti fel megyénk idegenforgalmát. Minderről a Magyar Turisztikai Ügynökség és Debrecen város önkormányzata tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a cívisvárosban.

Az eseményen Papp László, Debrecen polgármestere elmondta: a fejlesztésben hangsúlyos szerepet kap a Nagyerdő, azon belül a strand felépítése és az Aquaticum felújítása. Hangsúlyozta, a nagyváradi és a kassai repülőtérről várhatóan kivonul egy-egy légitársaság, miután a debreceni légikikötő regionális szerepe jelentősen erősödhet. Az új járatok indításával, valamint a városban és a térségben várható turisztikai fejlesztések generálta idegenforgalom-növekedés hatására a 2017. évi 320 ezres forgalmat 2021-re meg lehet duplázni. Ez, valamint a gazdasági fejlődése által indukált erős turisztikai igény elodázhatatlanná teszi a szállodák bővítését, új szálláshelyek létesítését. A turisztikához köthető szolgáltatások is fejlődhetnek majd.

Fotó: Matey István

Az eseményen elhangzott, hogy a Nagyerdő komplex turisztikai fejlesztése több mint 20 milliárd, a cívisváros turisztikai attraktivitásának erősítése pedig 3,65 milliárd forintból valósulhat meg a következő években.

Tízről tizenhat százalékra

– A turizmus teljesítménye 2010-től évről évre rekordot döntött Magyarországon, 2017-ben pedig minden idők legjobb turisztikai évét könyvelhettük el. Hét év alatt a vendégéjszakák 51, a szállásdíjbevételek 115 százalékkal nőttek – beszélt az országos adatokról Guller Zoltán, a turisztikai ügynökség vezérigazgatója, aki a jelentős javulás okaira is rávilágított.

Élményeket adunk, és mindezt biztonságos környezetben, biztonságos körülmények között”

– hangsúlyozta, majd a 2030-ig szóló tervekről elmondta, hogy a turisztika 10 százalékos GDP-részesedését 16 százalékra kell növelni, valamint el kell érni az évi 50 millió vendégéjszakát. Ehhez megvan az új, turisztikai fejlesztési koncepció. A pontszerű helyett preferálják a régiós fejlesztéseket, amelyek az embereket mágnesként vonzó élménypontok létesítésén keresztül rövid időn belül, kis erőfeszítéssel sok látnivalót kínálnak.

Debrecent követve haladni

– A turisztikai ágazat erősödése számos fiatalnak nyújt majd munkalehetőséget, és ez segít megtartani a felkészült, idegennyelvet beszélő szakembereket – ezt már az eseményem ugyancsak jelenlévő Tasó László államtitkár mondta, aki hangsúlyozta: Debrecen az ország második fővárosa, és most ennek megfelelően kapott támogatást az ágazat fejlesztésére.

Fotó: Matey István

A politikus kijelentette: a megyeszékhely csak a környezetével együtt fejlődhet. A térségnek Debrecennel együttműködve, azt figyelve és követve kell haladnia.

Vallás, fesztivál, egészség

Pósán László országgyűlési képviselő az idegenforgalom Debrecenben még fejleszthető ágaira hívta fel a figyelmet. – A Debreceni Egyetemen sok külföldi diák tanul, aki hírét viszi a városnak, így akár az ő beszámolóik alapján is érkezhetnek turisták. Az egyetem és a Roszatom együttműködése is növelheti a városba látogatók számát. És persze a konferencia- és az egészségturizmus is sok vendéget hozhat. Három vallás központja a cívisváros, így a vallási turizmus is növekedhet. Ezt segítené a Debrecen-Nagyvárad zarándokút „újraélesztése”. Ugyancsak kiaknázatlan lehetőség a fesztiválturizmus, ebben a Campus járhat elöl.

– Kovács Zsolt –

Néhány tervezett turisztikai fejlesztés

Kerekestelepi fürdőfejlesztés

Hajdúszoboszlói gyógypark megújítása, promenád kialakítása, a fürdő négyévszakos élményközpontú fejlesztése

Hortobágy-Tisza-tó élménykerékpárút

Hortobágy világörökségi fejlesztése

„Imádkozva és dolgozva” egyházi kulturális örökség fejlesztése

Magyar Szürke Útja tematikus út

Hajdúböszörményi fürdőkert komplex fejlesztése

Berettyóújfalui zsinagóga felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése

A zsákai Rhédey-kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése

Vasparipán a nevezetességek között: ismerje meg Hajdú-Bihart

