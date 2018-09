Turisták vannak, de kevés a szervezett városnézés

Debrecenben számtalan történelmi, kulturális nevezetesség található, mégis kevés az érdeklődés a szervezett idegenvezetések iránt. Míg húsz éve naponta legalább egy csoportot kalauzolt végig a városon Tóth Pál idegenvezető, addig ma egy hónapban legfeljebb két turistacsoportnak mutatja meg a cívisváros értékeit.

Idecsábítani a turistákat

Alapvető probléma, hogy míg Hajdúszoboszlón dübörög a fürdő- és gyógyturizmus, az oda érkező látogatók szervezetten nem jönnek át Debrecenbe. Pedig ebben hatalmas lehetőség rejlik, amit ki kellene használni.”

Megoldás lehetne, ha az ottani szállodákban felhívnák a turisták figyelmét arra, hogy érdemes eljönni a cívisvárosba is. Sajnos, a nagy­erdei strand jelenleg nem üzemel, ami szintén nagy kiesést okoz a turizmusban – mondta el érdeklődésünkre Tóth Pál, az Idegenvezetők Klubjának vezetője, akit a turizmus világnapja apropóján kérdeztünk. Az 56 éve a szakmában dolgozó szakember hozzátette, habár van sok képzett idegenvezető Debrecenben – ő is mintegy ezer idegenvezetőt képzett ki – alig dolgoznak, ugyanis nincs kereslet a tevékenységük iránt.

A Nagytemplom is ott van a legismertebb nevezetességek között | Fotó: Matey István, archív

– Sétálgatnak a turisták a városban, netán megtekintenek egy-egy épületet is, de nem biztos, hogy tudják az azokhoz kötődő történeteket – mutatott rá Tóth Pál, hangsúlyozva, Debrecenben számos nevezetesség található, mely elsősorban a belföldi, de akár a külföldi turisták számára is érdekes lehet. – Legismertebbek a Nagytemplom, a Déri Múzeum és a Debreceni Református Kollégium, de van a városban ortodox templom és zsinagóga is. Az egyetemi negyed szintén nagyon vonzó és szépen felújították a Békás-tó környékét is.

Nagyon jó, hogy egyre több a fesztivál és program a városban, ezek is kellenek. Ám hiába jön egyre több turista, kevés, aki szeretne egy-egy szervezett idegenvezetésen részt venni”

– hívta fel a figyelmet.

„Debrecenbe kéne menni”

Tóth Pál elmondta, a városban ezeken kívül is bőven akad látnivaló, például számtalan képzőművészeti kiállítást is meg lehet tekinteni. Debrecen gasztronómiáját említve pedig nem mehetünk el a töltött káposzta, a debreceni páros kolbász és a pulykaételek mellett sem. Elvégre az ismert népdal is így szól: „Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne venni. ”

Hozzátette, a fiatalság kevésbé fogékony a várossal kapcsolatos ismeretekre, pedig az iskolai tanulmányokat is megkönnyíthetné, ha a diákok részt vennének egy-egy idegenvezetésen. Az ott hallott információk ugyanis könnyebben beépülhetnek a történelem és irodalom órán elhangzottakba.

