Türelmetlenség és felháborodás: a hétvégén is hosszú sorok kígyóztak a határon

A múlt pénteken életbe lépett új határellenőrzési törvény hatására jóval hosszabb volt a várakozási idő a hétvégén mind a kilépő, mind a belépő oldalon.

Az Ártánd–Bors határátkelőnél leghosszabban két órát kellett várniuk azoknak, akik Magyarországra szerettek volna beutazni, míg Románia felé jóval kisebb volt a várakozási idő, de az is előfordult, hogy sorban sem kellett állni.

A személygépkocsik számára mind a hat sáv üzemelt, míg a buszok egyet használhattak. A határőrök folyamatosan dolgoztak, így Ártándnál fennakadások nem voltak.

Létavértesnél, valamint Nyírábránynál átlagosan egy órát vagy annál kevesebbet kellett várni, ám így is lényegesen több idő ment el a sorban állással, mint régebben.

A rendőrség arról tájékoztatott, hogy húsvétkor nagyobb forgalomra számítanak a Hajdú-Bihar megyei határszakaszon. Így azt javasolják, indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk az aktuális viszonyokról a rendőrség Határ­infó oldalán.

A hétvégén Ártándnál a belépési oldalon nem ritkán két órát is sorban állhattak az utazók, hiába nyitották meg az összes sávot. Többen arról számoltak be, hogy ez a helyzet így tarthatatlan, az ingázók életét pedig nagyban megnehezíti a hosszú várakozás. Hétfő reggelre már valamennyit javult a helyzet, a belépési oldalon ismét 15–20 percet kellett várni, míg a kilépésre maximum tízet. Ott tehát többnyire ugyanannyit kell állni, mint korábban, azonban ez az esti forgalomra már nem biztos, hogy igaz lesz. Az ingázók dolgát így erősen megnehezíti az új szabályozás, napi több órát is eltölthetnek majd sorban állással.

A húsvéti időszak azonban ismét jelentősen megterhelheti a határátkelőket, az ünnepekkor, illetve a nyári szabadságok miatt nem ritkán eddig is előfordult minimum háromórás álldogálás az országból kifelé.

A törvény eltörlését javasolnák

Létavértesnél a belépő oldalon vasárnap délután négy óra tájban minimum egy órát kellett állni. Legtöbben az autójuk mellett vagy az árnyékba húzódva várták, hogy előrébb tudjanak menni.

Néhány emberrel sikerült pár szót váltani, kivétel nélkül mind azt mondták, hogy ezt a szabályozást az illetékeseknek el kell törölniük. Hosszú távon ugyanis senki nem fogja tolerálni az effajta időhúzást. Igaz, a határőrök próbálták gyorsan ellenőrizni az iratokat, de így is előfordult, hogy öt-tíz percig eltartott az igazoltatás egy-egy autó esetében.

A kilépő oldalon azonban ennél is rosszabb volt a helyzet: egy óra alatt összesen négy vagy öt személyautót engedtek át, pedig elviekben a schengeni övezetből kifelé menet nincs akkora szigor.

HBN–BR

Fennakadás péntek délelőtt nem volt, de hosszabb várakozási idővel számolhatnak az autósok az ártándi határállomáson, miután érvénybe lépett az új szabályozás, miszerint az európai uniós országok állampolgárainak okmányait is ellenőrizni kell az adatbázisokban.

