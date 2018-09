Tungsram: fényes karrierek

Ahogyan a 122 éve létező Tungsram az alapításakor Budapesttel együtt meghallotta az idők szavát, és villámgyorsan vált globális vezető technológiai erővé, úgy az újjáélesztett Tungsram is a jövőt jelentő technológiákba, az Ipar 4.0 megoldásaiba és dinamikusan fejlődő, nemzetközi piacokba fektet, miközben tovább erősíti alapvető üzleti tevékenységét a világítástechnika terén. A GE regionális fényforrás üzletágából ismét magyarrá lett vállalat termékeinek 95 százalékát exportálja: száz nemzetközi piacon működő értékesítői hálózatát veti be. A legjobb minőséget előállító öt magyarországi gyárra és a velük együttműködő, 670 helyi beszállítóra és partnerre épülő, termelékeny ellátási lánc kiemelkedő előnyt jelent napjaink piaci versenyében. “Prémium európai márkaként leszünk jelen a világpiacon”, jelentette ki Jörg Bauer elnök-vezérigazgató, aki egyben a Tungsram Group tulajdonosa is. A Tungsram Hajdúböszörményben és Kisvárdán is nyújt izgalmas lehetőségeket a fiataloknak (központunk Budapest, és a két másik gyárunk, Zalegerszeg és Nagykanizsa mellett). A cég megtartja az előző szervezettől örökölt, befogadó, rugalmas és az érdemeken alapuló vállalati kultúrát, aktív marad a helyi közösségekben, mindezt pedig egy startup agilitásával és gyorsaságával ötvözi. Az átalakulás izgalma egyben sok örömöt hozó, értelmes célokat felmutató, több szintű karrierlehetőséggel kecsegtet.

Néhány példa minderre:

– CNC-forgácsoló, esztergályos képzésben részt vevő fiataloknak nyári szakmai gyakorlati lehetőséget nyújtunk-

– Hajdúböszörményi és kisvárdai gimnáziumokkal együttműködve idén is elindítjuk a Future Talents – angol szakmai nyelv programunkat, amelynek keretein belül a diákok középfokú szakmai nyelvvizsgára készülhetnek fel a Tungsram anyagi és szakmai támogatásával.

– Gyakornoki lehetőséget kínálunk egyetemistáknak mérnöki, IT és közgazdasági területeken.

Tapasztalattal rendelkező szakemberek számára változatos karrierlehetőségeket kínálunk a termelés, információtechnológia, humánerőforrás és a technológia területén. Az ideális jelentkező megfelelő diplomával, kommunikáció szintű angol nyelvtudással, erős vezetői és kommunikációs készséggel rendelkezik.

www.tungsram.com

