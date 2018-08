Tündériek a szoboszlói hármasikrek

A posztból kiderül: súlyuk a koruknak megfelelően gyarapszik, bár Miráé kicsit eltér a testvéreitől, de a szakemberek szerint ez a korelőzmények figyelembevétele alapján (koraszülöttek, és Mira született a legkisebb súllyal) teljesen normális, sőt. Az oltásokat rendkívül jól tolerálják, és az éjszaka folyamán is mind a hárman úgy alszanak, mint a bunda. Milán már, némi segítséggel igaz, de állni is tud.

Hét hónaposak, és hatalmas szemekkel csodálkoznak rá minden dologra, ahogy az a fotókon is látszik. A család összes tagja továbbra is igyekszik segíteni mindenben az apukának, aki jó apuka. Nappal az otthonuk megtelik gyerekzsivajjal, de éjszaka mind a három apró csoda hagyja aludni a ház lakóit. A családfő gondos megfontolás után úgy döntött, hogy a lakásépítés költséghatékonyabb és praktikusabb is, mint a vásárlás a család esetében. Ennek folyamata zajlik jelenleg.

Forrás: Facebook / Tündérkör Alapítvány

