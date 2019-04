Túlélési stratégiák a térben

– Ezekben a munkákban a mánia mint hívószó jelenik meg. Elsősorban szöszmötölős, aprólékos, sok időt igénylő, akár fizikai fájdalmat is okozó, monoton, ismétlődő mozgásokra épülő munkákat látunk most, melyeknek az elkészítése gyakran éveket vesz igénybe, de mindenképpen hosszú hónapokat – mondta Simon Andrea kurátor, projektvezető a tárlat szombati megnyitóján. A hosszadalmas, monoton és fizikailag igénybe vevő munkafolyamat az öt művész esetében tudatos alkotói stratégia, amely lehetőséget teremt az elemzésre és az önvédelmi reflexek kialakítására, így segítve őket válaszolni a külvilág kihívásaira.

– Úgy igyekeztünk összeválogatni a műveket, hogy egy 2005-től induló és 2019-ig tartó válogatás jelenjen itt meg azokból a munkákból, amelyek számunkra a mániának a művészet eszközeivel való megfogalmazását jelentik. Azt is fontosnak tartottuk, hogy olyan alkotásokat is mutassunk be, amelyek valamilyen módon nagyon személyes ügyeket dolgoznak fel, mert ezekkel kapcsolatban érezzük úgy, hogy még könnyebben tudunk általuk embereket megszólítani, és megkérni arra, hogy ők is meséljék el nekünk, milyen tevékenységek foglalkoznak, milyen hosszú ideje, mit jelent ez számukra, mit ad ez nekik – fogalmazott a kurátor. Köszöntőjében felhívta a figyelmet az általuk nagy szeretettel készített brosúrára, melyben minden kiállított alkotásról személyes véleményt mondanak a művészek, megosztják egyéni indíttatásukat; valamint interjúk is olvashatók benne, melyekben az alktók beszélnek a mániához fűződő személyes viszonyukról.



Fotók: Kiss Annamarie

Az alkotásokat maguk a művészek mutatták be egy közös és interaktív tárlatvezetésen.

A kiállítás kísérőprogramjaként tárlatvezetéseken és egy háromalkalmas projektkurzuson is részt vehetnek az érdeklődők, a Múzeumok éjszakáján pedig a művészek néhány aprólékosságot igénylő tevékenységre invitálják a közönséget, s szeretettel várják mindazokat, akik mesélnének vagy bemutatnák saját, mániás jellegű, megnyugtató tevékenységüket.

A kiállítás június 23-ig tekinthető meg a MODEM-ben.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA