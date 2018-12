Túl kell élni a karácsonyt?

Az ünnepek előtt hajlamosak vagyunk arra, hogy túlstresszeljük magunkat, ami rosszabb esetben megmérgezheti a karácsony hangulatát. A vásárlás, a készülődés és a megfelelési vágy annyira elveszi az időnket, energiánkat, hogy nem tudunk átszellemülni. Pedig a szeretet ünnepe nem szabadna, hogy erről szóljon, sokkal inkább a családról, az együtt töltött örömteli pillanatokról. Sárándi Andrea pszichológus szerint több tényező együttes hatása eredményezi a karácsonyi stresszt, többek között a kimondott vagy kimondatlan elvárások a karácsonnyal kapcsolatban, az év végi zárások, munkahelyi rendezvények, esetleg vizsgaidőszak, a rengeteg ember az üzletekben, vásárokon. Ezekben a hajszolt napokban jól elfáradunk, és ezt nem is tudjuk kipihenni, mert pihenés helyett a készülődés, a takarítás, a főzés, az utolsó pillanatos beszerzések adják a szenteste előtti „hangulat” alapját.

Boldogság és csillogás

– Karácsonykor több negatív érzés is feltörhet, amiről leggyakrabban hallunk, az a fáradtságból, túlterheltségből eredő frusztráció, valamint az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatti szorongás. Ezen kívül sokaknál hoz szomorúságot is a karácsony, de ezt valahogy nem illik mutatni, hiszen ez az időszak a reklámok szerint boldogság és csillogás. Úgy vélem, ezzel is nehéz megküzdeni, hogy nem lehet, nem szabad érezni az érzéseinket. A magány is intenzívebb lehet ilyenkor, és nem csak azoknál, akik egyedül ünnepelnek; sokan a párkapcsolatukban is jobban megtapasztalják ilyenkor a magányt – kezdte lapunk tájékoztatását a pszichológus, aki a továbbiakban elmondja, miként is kellene cselekedünk az ünnepek alatt, hogy elkerüljük a családi vitákat, kellemetlen helyzeteket.

Az elvárások is üldöznek minket, már hetekkel az ünnepek előtt azt látjuk, milyennek kellene lennie az ünnepi asztalnak és a díszítéseknek, az ízeknek, amelyek lehet, nem adják vissza az igazi ünnepi hangulatot.

– Egyre több ismerősnél látom azt, hogy szeretnének kilépni ebből az elvárásokkal teli ünneplésből, és keresik az alternatívákat. Ismerek olyat, aki egyenesen kiugrik a családi karácsonyozásból, és elutazik a szűk családjával, párjával, esetleg barátokkal. Másoknál azt tapasztalom, hogy nagyon fontos nekik a klasszikus, otthon töltött, családot vendégül látó ünnep, de nem akarnak ebbe belerokkanni, ezért próbálnak kisebb változtatásokat behozni – hangsúlyozta.

Találkozás a rég nem látottakkal

Mindenki nézzen magába, számára mi lenne a legjobb, mennyi időt, kivel töltene szívesen!

A karácsonyi hangulatot nemcsak a lázas készülődés, a szétszórtság veheti el tőlünk, hanem a rég nem látott rokonainkkal való találkozás is. Bizonyára többen átélték már, hogy az ünnepi vacsora után az ejtőzés ideje alatt még minden zökkenőmentesen zajlik. Azonban egy bizonyos idő elteltével egyre feszültebb lehet a családtagok közti hangulat, amit olykor muszáj elengedni, nem szabad hagyni, hogy a szeretet ünnepe vitába torkolljon. – Érdemes előre átgondolni, és készülni valamivel, amikor tudjuk, rokonaink sokkal több időt fognak velünk együtt tölteni, mint általában. A hangulatot könnyen oldhatjuk: fényképekkel, társasjátékkal, videofelvétellel a gyerkőc szerepléséről, hogy ne csak a beszélgetés legyen az opció. Persze ez nem garantálja, hogy elmarad a beszólogatás, hiszen arra sokszor egy pillanat is elég. Ilyenkor megpróbálhatunk empatikusak lenni, ha ez nem megy, akkor komolyan és őszintén válaszolni ahelyett, hogy kínosan mosolyognánk. Ha ez sem működik, akkor rövid úton ki lehet lépni a feszültségkeltő helyzetből. Nem kell benne maradnunk, igyekezzünk figyelni a határainkra. Talán megnehezíti a helyzetünket az is, hogy mennyire lehetünk önmagunk, amikor folyamatosan körbe vagyunk véve emberekkel, és valahogy az elvárások rányomják a bélyeget az érzéseinkre is. Nem lehet elszomorodni, mert akkor azt meg kell magyarázni a többieknek, pedig lehet, hogy nekünk épp akkor jólesne egy kis sírás, és ez a nem felvállalható érzéstömeg megterheli a lelket – ajánlotta Sárándi Andrea.

Sárándi Andrea | Fotó: magánarchívum

Csak őszintén!

– Az ünnepek alatt az a legfontosabb, hogy mindenki magába nézzen, számára mi lenne a legjobb, kivel mennyi időt töltene szívesen. Sokszor ezt is nehéz meglátni, mert az elvárások már annyira a megszokásunkká váltak, hogy nem is tudjuk a saját igényeinket. Majd ha ez sikerült, jöhet a többiek igénye, és el kell kezdeni valahogy a köztes megoldásokat keresni. Sokszor azt látom, ha valaki felvállalja a valós igényeit, a többiek is megkönnyebbülnek, mert ők meg azt hitték, hogy épp nekünk fontos valami.

Kapjanak feladatot az apák és a gyerekek is!

Dicsérjük meg őket az elvégzett munkáért, akárhány évesek is!

A karácsony nem arról szól, hogy teljesen leterheljük a szervezetünket, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek a szünetben sokszor azt sem tudják, mit csináljanak. Senkinek nem hiányzik egy plusz stresszfaktor a készülődés közepette, éppen ezért a pszichológus elárulta, milyen tippjei vannak a pörgős napokra. – A munkamegosztást érdemes jó előre megtervezni. Ne abból induljunk ki, hogy ezt is meg tudom oldani, bele fog férni az időmbe, hanem inkább tervezzünk „alá”. Gondoljuk azt, hogy nem fog minden beleférni, és állítsunk fel fontossági sorrendet, majd osszuk fel a feladatokat, kapjon a párunk és a gyerekünk is. A gyerekek nagysága persze határt szab, ha még nagyon kicsik, igyekezzünk minél egyszerűbben intézni a karácsonyt, és segítséget kérni rokonoktól, barátoktól. Azonban néhány feladatba az óvodáskorú gyerekek már bevonhatók: asztal megterítése, lakásdíszítés, süteménysütésben segédkezés. Ha pedig már nagyobbak, meg lehet állapodni az ő feladataikban, takarítás, fa feldíszítése, bevásárlás, aki szeret sütni, akár önállóan is elkészíthet mondjuk egy süteményt – sorolta.

– Nagy Emese –

