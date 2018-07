Túl a legkeményebb héten DVSC-TVP

Második heténél tart a felkészülés a DVSC női kézilabdacsapatánál. Az együttes az elmúlt napokat balmazújvárosi edzőtáborban töltötte, ahol a felkészülés legkeményebb hete várt a lányokra.

A friss junior világbajnok Tóvizi Petra egy kis extra pihenőt kapott, ő július 26-án kapcsolódik be a felkészülésbe. Szabó Dóra, Arany Rebeka és Borgyos Panna az augusztus 7–19-ig tartó lengyelországi ifjúsági világbajnokságra készül, így ők csak augusztus végén csatlakoznak a többiekhez.

Eddig elégedett a látottakkal

A Pal Oldrup Jensen vezette szakmai stáb alaposan megdolgoztatta a hölgykoszorút, de kell is az erő ahhoz az intenzív játékhoz, amit az új szakvezető elképzelt. A norvég mester a lányokkal már megismerkedett, de a városból bevallása szerint eddig még nem sokat látott.

– Korábban már voltam itt pár alkalommal, és azok a részek, amerre eljutottam nagyon tetszettek, de a jövőben jobban is feltérképezem majd Debrecent – ígérte Pal Oldrup Jensen. – Jól érem magam eddig, a lányokra sem lehet panaszom, elégedett vagyok a munkájukkal. A hangsúly jelenleg a fizikális felkészítésen van, hiszen megfelelő erőnlét nélkül nem lehet majd sikeres a társaság. Természetesen már előkerültek a labdák is, hiszen több mint hat hétig gyakorlatilag nem volt a lányok kezében a játékszer, így kell egy kis idő, amíg visszatérnek a bejáratott mozdulatok. Ezen a héten naponta egy-egy erőnléti, és labdás edzést tartottunk a lányoknak. A fizikális felkészítés az én olvasatomban egész idényben jelen lesz, de a terhelésnél magától értetődően figyelembe vesszük a meccsek időpontjait. Mivel jövő héten már edzőmérkőzéseket is játszunk, így onnantól kezdve jobban előtérbe kerül a csapatmunka, és a játékosok egyéni képességeinek fejlesztése.

Kapcsolódjanak ki

Mivel az edzőtábor szombat délelőtt véget ér, felmerülhet a kérdés – monotonitást megszakítva, akár csapatépítő jelleggel is – vajon a játékosok kilátogathatnak-e a Campus Fesztiválra? A szakvezető szerint ennek semmi akadálya.

– Pont a pénteki reggelinél beszéltünk a Campusról. Szerintem azzal semmi gond, ha a lányok kilátogatnak a pihenőnapjukon egy ilyen rendezvényre, és meghallgatnak egy-egy jó koncertet vagy előadást. Sőt, akár egy pohár bort vagy sört is leguríthatnak, de természetesen elvárom a professzionális viselkedést, tehát ne duhajkodni menjenek, hanem egy kicsit kiszellőztetni a fejüket, hiszen nekik is kell, hogy legyen szociális életük. Az is előfordulhat, hogy jó magam is kilátogatok a fesztiválra szombat este – mondta el Pal Oldrup Jensen, aki jövő héten már tesztmérkőzéseken mérheti le, hol tartanak tanítványai, hiszen kedden és szerdán Nagybányán lép majd pályára a DVSC.

Nagyon különleges volt Grigel számára a nyár

Mozgalmas időszakon van túl Lotte Grigel, a Loki dán irányítója. Június végén férjhez ment, hogy aztán a Maldív-szigeteken töltsék a mézeshetüket.

Lotte Grigel és párja csodálatos környezetben pihente ki magát | Fotó: Derencsényi István

– Szerencsére egy kis időt a Dániában élő szeretteimmel is tölthettem. A Maldív-szigetek gyönyörű hely, nagyon szép napokat töltöttünk ott a férjemmel. Az egészben az volt a legjobb, hogy leginkább nem csináltunk semmit, csak élveztük a környezetet és a jó időt. A vége felé már elkezdett hiányozni a kézilabda, így örömmel tértem vissza a csapathoz. Mostanság a masszőrünk a legjobb barátom, mert nem számít, mennyi évet töltöttél a kézilabdában, vagy hányadik felkészülésed a mostani, ez az időszak mindig nagyon kemény és megterhelő számunkra. Ebben az időszakban nem jut sem időnk, sem erőnk másra: edzünk, eszünk és alszunk. Láttuk mi is a plakátokon, hogy Debrecenbe jön a Scooter és Akon. Beszéltük is, hogy jó lenne kimenni, de profi játékosként az ilyen programok a legtöbbször kimaradnak az életünkből – kacsintott mosolyogva.

