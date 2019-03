Tükörfóliával a meleg és a kíváncsiskodók ellen

A fény mellett azonban legalább annyira fontos lakóhelyünk hőtartása is. Mindezek mellett arra is érdemes gondolnunk, hogy egy érdeklődő szomszéd vagy járókelő mennyit lásson abból, ami otthonunkban történik. A függönyök, redőnyök, rolók mellett a tükörfólia is jó megoldást kínál.

Hűvösebb otthon

A tükörfóliában az a jó, hogy nem pusztán a belátást gátolja meg, hanem kiválóan véd a meleg ellen is. A tükörfólia a nyári, tűző napsütés sugarait visszaveri, így jelentősen kevesebb a benti hőmérséklet, mintha engednénk az ablakon keresztül bejutó napsugarakat érvényesülni. Függőleges ablakon kiváló választás a fólia, de tetőtéri nyílászárókra nem javasolt a használata. Ferde síkra nem merőlegesen esnek a napsugarak, ezért egy oda helyezett fólia elnyeli azokat. Ez veszélyes lehet, mert fel is forrósíthatja az ablakot, ami könnyen megrepedhet. Továbbá nem ajánlott polikarbonát felületre sem felhelyezni.

Tudnivalók

Ha ablakunkat tükörfóliával fedjük, megakadályozhatjuk, hogy kintről bekukucskáljanak otthonunkba. Arra azonban figyelnünk kell, hogy a tükröződés a kinti-benti fényviszonyok változásával megfordul. Ez azt jelent, hogy míg a kinti napsütésben nem látni be a sötétebb szobába, addig sötétedéstől, lámpagyújtás után már belátni otthonunkba, mi pedig a tükröződő belsőt fogjuk látni ablakunkban. A fólia tehát a napközbeni függöny és redőny használatot váltja ki, de ezek használatáról nem érdemes lemondanunk, hiszen naplemente után szükségünk lesz rájuk.

Jöhet a munka

A munka előtt meg kell tisztítani az ablakot. Mindig belülre helyezzük fel a fóliát. Érdemes segítséget kérni a felrakáshoz, ne egymagunk álljunk neki, ketten könnyebben boldogulunk. Szakember a munkához nem szükséges, de néhány tipp és egy kis segítség mindig elkél. A fólia méreteiből adódóan valószínűleg illesztésre is szükség lesz, de ezek az illesztések megfelelő felhelyezés esetén alig látszódnak. Felrakáskor ne feledjük eltávolítani a védőréteget sem!

A tükörfólia felhelyezésénél vizet kell permetezni az ablakra. Miután a védőréteget eltávolítottuk kérjünk segítséget, mert egyedül nagyon nehéz sérülésmentesen felrakni. Egyikünk megfogja a fólia két sarkát és beigazítja az ablak felső sarkaiba. A másik a hővédő alsó végét eltartja az ablaktól. Középről kifelé haladva, simítóval kinyomjuk a vizet az ablak és a fólia közül. Mikor azt gondolja az ember már kész, na akkor újra végig kell menni az ablakon. Érdemes pár napot várni, mert a ragasztó reakcióba lép a vízzel, úgy 5-7nap múlva szépen kiszárad, és eltűnnek a foltok.

A nyári melegre érdemes már most, tavasszal felkészülni. Nézzünk körül a foliasjuci.hu oldalon, ahol a termékek mellett számtalan ötletet kaphatunk a különböző fóliák kreatív felhasználára, felhelyezésük módjára.

– PR cikk –

