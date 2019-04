Tudósjelöltek versenyeznek Debrecenben

– Ez egy olyan verseny, ahol a nem győztesek is nyernek: ismereteket, tudást. A tudomány nemes feladata a megismerés, a tudomány iránti elköteleződés pedig egy életen át tartó örömforrást biztosít – fogalmazott Tőzsér József, a Debreceni Egyetem Főépületében tartott megnyitón kedden. Az intézmény egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese hangsúlyozta, hogy a tudomány bizonyos értelemben áru is, hiszen hiába végez valaki briliáns kutatást, ha nem tudja eladni akár a finanszírozók, akár a társadalom felé, ezért a hallgatóknak is meg kell tanulniuk, miként „adják” el saját tudományukat.

A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő OTDK rendezvénysorozat 16 szekciójából hagyományosan az Orvos- és Egészségtudományi rendezvény a legnagyobb. A 2019-es debreceni konferencián minden eddiginél több, összesen 708 diáktudós vesz részt. A tudományos előadást bemutató hallgatók többsége a négy orvosképző egyetemről, az egészségtudományi képzésben résztvevő intézményekből, továbbá a határon túlról Marosvásárhelyről, Újvidékről és Ungvárról érkezett. Idén az angol nyelvű képzésekben résztvevő diákok is jelentős számban szerepelnek a fórumon.

Ebben az évben első alkalommal középiskolások is részt vehetnek az egyetemi hallgatói tudományos élet legmagasabb fórumán.

– Felismertük, hogy nagyon sok tehetséges középiskolás diák külföldre megy, ezért meghívtunk olyan diákokat, akik érdemesek arra, hogy jelen legyenek. A 16 szekcióban mintegy 600, itt Debrecenben pedig 60 középiskolás vesz részt, közülük 12-en lehetőséget kapnak eredményeik bemutatására is – mondta Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) és Népegészségügyi Kara által szervezett konferencia több szempontból is kiemelkedő.

Ez minden idők legnagyobb rendezvénye, hiszen ilyen szekció ekkora létszámmal, ilyen sok tagozattal még nem volt. A tudományos diákkör, mint hungarikum, nagyon jelentős a tudományos utánpótlásszerzés szempontjából és a tehetséggondozás páratlan eszköze”

– emelte ki Mátyus László, az OTDK Orvos-és Egészségtudományi Szekció Szakmai Bizottságának elnöke, az ÁOK dékánja.

A péntekig tartó program 10 helyszínén 563 tudományos előadás hangzik el. A több mint 700 diáktudós 60 orvostudományi, 4 fogorvostudományi, 6 gyógyszerésztudományi és 14 egészségtudományi, így összesen 84 tagozaton belül mutatja be kutatási eredményét. A pályamunkákat csaknem 200, az orvos- és egészségtudományok területén elismert kutató, akadémikus és neves szakember értékeli.

Erdődi Ferenc, a 34. OTDK ügyvezető elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a tudományos diákköri munka hozzájárul a hallgatók karrierjéhez, ugyanakkor nem kötelező. Ennek fényében igazán nagy eredmény az, amit a TDK elért, hiszen a fiatalok önkéntesen vesznek részt ilyen nagy számban a rendezvényen.

Az esemény megnyitóján Hankó Balázs, orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is köszöntötte a fiatal kutatókat. Beszédében arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy ők fogják meghatározni a jövő tudományos világát és utat mutatnak majd a társadalomnak.

A 34. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ünnepi előadását Fésüs László akadémikus, a Debreceni Egyetem professor emeritusa tartotta. A megnyitón vette át az idén alapított Roska Tamás díjat a szekció kitüntetettje Pipicz Márton, aki tudományos előadást is tartott.

