Tudományos eszmecsere a Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezésében

A Hajdúdorogi Főegyházmegye szervezésében a Society for the Law of the Eastern Churches (Keleti Kánonjogi Társaság) 23. világkongresszusa zajlott a napokban több helyszínen közel 80 résztvevővel.

Újabb kapcsolatok

A tudományos eszmecsere a „Primátus/Primácia és Szinodalitás” különböző intézményes megjelenési formáit vette újabb vizsgálat alá, főleg egyháztani, jogtörténeti és egyházfegyelmi megközelítésben. A neves résztvevők között ott volt Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek, Job Getcha metropolita, a katolikus ortodox párbeszéd vegyes bizottságának (konstantinápolyi) ortodox társelnöke, valamint Cyril Vasil érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára is. A kongresszus mintegy 30 előadást felölelő gazdag programja számos új ismeretet és érdekes szakmai vitát hozott. Ezek között említhető a katolikus-ortodox ökumenikus párbeszéd pillanatnyi állásáról és perspektíváiról adott áttekintés az illetékes vegyesbizottság ortodox társ­elnöke részéről; az ökumenikus pátriárka ortodox egyházközösségen belül elfoglalt sajátos jogállásának kérdése. Az összejövetel szakmai eredményei között a résztvevők külön kiemelték, hogy a jelen kongresszusnak számos olyan szakembert sikerült a társaság látókörébe vonni, akikkel eddig nem voltak személyes kapcsolatai.

HBN

