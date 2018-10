Tudományos és üzleti értékteremtés az egyetemen

A Debreceni Egyetem a legmagasabb forrást szerezte meg a kiválasztott intézmények között – írja az unideb.hu. Öt tématerületen végez tudományos és innovációs tevékenységet, ezek a terápiás célú fejlesztések, a biotechnológia, az energetika, a vízzel kapcsolatos kutatások és a Big data. A jelentős támogatási összeg felhasználásával a kutatási feltételrendszer javítását, a kutatások orientáltságát, a tudományos munkát és a kutatói utánpótlás képzését kívánják erősíteni az intézményben. A forrásból mintegy harminc kutatócsoportban több száz kutató munkáját finanszírozzák.

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatásával további magyar és külföldi kutatókat vonhatnak be a vizsgálatokba, nőhet a hazai és nemzetközi együttműködések száma, valamint termékszabadalmakat jegyeztethet be az egyetem. A projekt előírása szerint az intézmény a támogatási összegből tovább finanszírozza a kifutó Lendület-kutatócsoportok munkáját, emellett számos közlemény, új tudományos eredményt bemutató publikáció is születik majd.

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program megvalósításának támogatására az intézményben – a rektor, a kancellár és a 14 dékán részvételével – szakmai koordináló, monitoring testület alakult, a tématerületi munkát pedig kijelölt vezetők irányítják (terápiás célú fejlesztések – Szilvássy Zoltán, biotechnológia – Tőzsér József, energetika – Pintér Ákos, vízzel kapcsolatos kutatások – Nagy János, Big Data – Berényi Ervin).

A Debreceni Egyetemen a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019. június 30-ig tart.

