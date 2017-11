Tudományos eredmények: nyitottan, hozzáférhetően

A workshop egyik célja a hazai közösség tájékoztatása volt a tudományos kutatás nyitottá válásának legújabb fejleményeiről, valamint a Horizon2020-ban kialakított elvárásokról. Emellett a szervezők egy olyan fórum kialakítását is kezdeményezték, amely a tudományos kommunikáció résztvevőinek – a kutatás finanszírozóinak, kutatóknak, felsőoktatási intézményeknek, könyvtáraknak és kiadóknak – biztosítja a folyamatos párbeszédet.

A nyílt tudomány (Open Science) a kutatási adatokhoz, képzésekhez, oktatási anyagokhoz és a tudományos publikációkhoz való korlátozások nélküli hozzáférés, és e tartalmak hatékony kommunikációjának kombinációja. Lényege a kutatás olyan jellegű megközelítése, amely együttműködésen alapszik (Open Access).

– Ha tudományról beszélünk, azt szoktuk hangoztatni, hogy „már az ókori görögök is megmondták…”. De ha azt kérdezzük, hogy vajon mit mondtak a görögök az Open Access-ről, akkor kiderül, hogy ilyenről nem is beszéltek, hiszen akkoriban a tudomány önmagában Open Access volt, vagyis mindenki arra törekedett, hogy a saját tudományos eredményeit minél szélesebb körben megismertesse. És ennek nem is volt akadálya. Most nem az a kérdés, hogy kell-e Open Science és Open Access, hanem az, hogy a 21. században hogy jutottunk odáig, hogy arról kell beszélni, miért nem nyitott és hozzáférhető a tudomány – tette fel a kérdést megnyitójában Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Fotó: Molnár Péter

– A magyarországi kutatási eredmények megfelelő, hazai szintű nyilvántartása érdekében a kutatók kutatási eredményeiket – publikációkat, adatokat – anyaintézményük repozitóriumában is archiválják. Ezek közül az egyik első éppen a Debreceni Egyetemen jött létre 2006-ban. Ez a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma, a DEA – emelte ki beszédében Karácsony Gyöngyi, a DEENK főigazgatója.

Az Open Access feladatok hazai koordinálását, a 2008-ban indított OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) projekthez kapcsolódó tevékenységet a HUNgarian Open Repositories (HUNOR) konzorcium alapító tagja, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár látja el. A HUNOR jelenleg a felsőoktatási intézmények könyvtárainak és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ repozitóriumait fogja össze. A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárult a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában.

