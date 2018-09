Tudnak olyan jók lenni, mint a fiúk

Sokak számára még ma is szokatlan látvány, ha egy lány focizik, pedig hazánkban is egyre több hölgy választja ezt a sportágat.

Még 2013-ban vált kötelezővé, hogy az NB I-es csapatoknak is indítaniuk kellett egy női utánpótlás-együttest. – Akkoriban kezdtem el a lányokkal foglalkozni. Azóta már három korosztály kötelező (jelenleg U14-es, U16-os és U19-es) csapatunk van. Utóbbi gárda a kiemelt bajnokságban szerepel. A lányok egyre motiváltabbak, így az eredményeinken is meglátszik a győzni akarás – számolt be róla Szegedi Szabolcs, a debreceni női csapat edzője.

Szegedi Szabolcs szeret a nőkkel dolgozni | Fotó: dvsc.hu

A cívisvárosiak egyre jobb teljesítménnyel rukkolnak elő: az U15-ös országos bajnokságban a második helyen végeztek. Tavaly szintén másodikok lettek az U16-osokkal és U19-esekkel. Régebben még futsalbajnokságban szerepeltek, akkor kétszer országos nyertesek voltak. Mint arra Szegedi Szabolcs rámutatott, a kiemelt központoknak sajnos megtiltották a futsalt, így már csak a nagypályás futballra lehetett koncentrálni.

Másabb az edzés

Megtudtuk azt is, mennyivel nehezebb a lányokkal együtt dolgozni, mint a fiúkkal. Szegedi Szabolcs elmesélte, még Hajdúsámsonban, iskolákban kezdett a női focival foglalkozni, majd azután kérték fel a DVSC-től, hogy segítsen egy csapatot összehozni.

– Szívesen vállaltam, előtte a felnőtt fiúcsapattal dolgoztam, de gondoltam, ebbe is belekóstolok. Azóta megszerettem, és továbbra is szeretnék velük dolgozni. Mindez már csaknem öt éve működik. A lányokkal azért nehezebb, mint a fiúkkal, mert nem lehet olyan sok játékosból válogatni, mindenkit meg kell néznünk. Emellett kicsit lassabban gondolkoznak, de persze azért vannak az edzések, hogy felpörgessük őket. Sok „veszekedés” és noszogatás árán sikerült elérnem, hogy tiszteljenek, és odafigyeljenek rám – fogalmazott az edző, majd hozzáfűzte, az elmúlt években látható volt a lányok fejlődése, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy országos szinten benne vannak az első ötben.

Úgy néz ki, a következő évben kötelező lesz egy felnőtt csapatot is indítani, a cél, hogy minél előbb NB I-es együttese legyen Debrecennek”

– tette hozzá a tréner.

Váltott

A lányok közül az egyik kiemelkedő játékos Horváth Petra, aki a csapatkapitány is egyben. A fiatal tehetség elmesélte, hogyan került kapcsolatba a labdarúgással. – Egészen kis koromban ismerkedtem meg a focival, majd 13 évesen kezdtem el játszani. Az iskolámmal diákolimpián is részt vettünk, melyen nagyon jó helyezést értünk el. Mikor a Lokinak lánycsapatot kellett indítania, Szabolcs (Szegedi Szabolcs – a szerk.) felhívott, hogy menjek. Előtte kézilabdáztam, de nem bántam, hogy nem azt folytattam, hanem inkább váltottam, a fociban több a sikerélményem is – mesélte Petra.

Érdeklődésünkre az ifjú titán elmondta azt is, hogy apukája és testvére révén ismerte és szerette meg a futballt. – A versenyeken voltam már gólkirálynő, és legjobb játékosnak is megválasztottak, most pedig csapatkapitány is lehetek. Védőként és a középpályán érzem magam a legjobban. Idővel szeretnék a válogatottba is bekerülni, és ott is helytállni.

Szerencsére egyre több lány focizik, és bizonyítjuk, tudunk olyan jók lenni, mint a fiúk”

– fűzte hozzá a DLA-DEAC 17 éves kiválósága.

