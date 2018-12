Tudja, van még benne – bizonyítaná is a gátfutó lány

Futószalagon szállította az egyéni csúcsokat és a szép eredményeket a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola kiváló gátfutója, Kozák Luca az elmúlt évben is.

A 22 éves atléta ott lehetett márciusban Birminghamben, a fedett pályás világbajnokságon, az augusztusi berlini Európa-bajnokságon a 12. helyen zárt, magyar bajnoki címet szerzett, Magyar Szuper Liga-győztes volt, valamint a Magyar Szuper Liga abszolút női nyertesének is mondhatja magát. Emellett két alkalommal állított fel új fedett pályás U23-as országos csúcsot 60 méteres gátfutásban, 100-on háromszor, valamint a női 4×100 m-es váltóval kétszer is sikerült új országos csúcsot futnia.

Nem csoda hát, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség sorozatban harmadjára is megválasztotta az év legjobb U23-as atlétájává. Az eredmények önmagukért beszélnek, de persze a sportolók belülről mindig máshogy élik meg a versenyeket, illetve teljesítményüket illetően is jóval szigorúbbak, mint a külső megfigyelő. Lássuk, Kozák Luca miként summázza a háta mögött lévő esztendőt!

Gyors lett

– Örültem, hogy a szövetség ismét úgy látta, én voltam a legjobb. Ez visszajelzés számomra, azt mutatja, jó úton járok, ebből erőt lehet meríteni – kezdte a debreceni atléta, aki talán még sosem indult annyi versenyen egy évben, mint idén.

– Jól indult az évem, sokat fejlődtem tavalyhoz képest, szerencsére sérülés sem hátráltatott. Rengeteg viadalon vagyok túl, úgymond profiként ez volt az első évem. Sok külföldi megmérettetésen álltam rajthoz, meg kellett szoknom, milyen az edzőm nélkül utazni, és egyáltalán egyedül helytállni. Azt mondhatom, felnőttem a feladathoz, és még élveztem is. Ezúttal nem volt semmilyen korosztályos világversenyem, ellenben a felnőtt Eb-n és a vb-n is indultam. Még mindig csak 22 éves vagyok, ezek a nagy tornák pedig egészen mások, mint amiket idáig megszoktam. Ennek ellenére azt mondhatom, nem futottam rosszul az Európa-bajnokságon, jó lett volna döntőbe jutni, de rontottam. Két viadalon is előfordult velem, hogy megbotlottam a gátban, egyszer el is estem, ezek az esetek pedig visszavetették az önbizalmamat. Az egész évemre jellemző volt, hogy apróbb technikai hibákat követtem el, ezeket ki kell javítani. Tudom is, miből adódtak, sík terepen gyorsabb lettem, viszont ezt a formát még nem tudtam átmenteni a gátra. Összességében elégedett lehetek magammal, jó időket értem el idén, ugyanakkor motivál, hogy tudom, jobbra is képes vagyok – ezt be is akarom bizonyítani! – értékelte produkcióját Kozák Luca.

Az ifjú gátas elismerte, fárasztó hónapokon van túl, mentálisan és fizikálisan is sokat kivett belőle az elmúlt időszak. – A versenyszezon után vagy három hétig semmit sem csináltam, jólesett, fel kellett töltődnöm. Mivel jövőre szokatlan időben lesz a világbajnokság, a felkészülésem is eltolódik egy kicsit. Az alapozási időszak nehezén már mondhatjuk, hogy túl vagyok, január végén kezdem a fedett pályás szezont, amit nem is bánok, mert sokkal jobban szeretek versenyezni, mint edzeni. 2019-ben egyértelműen a vb lesz számomra a fő megmérettetés, ezúttal szeretnék alanyi jogon kijutni, és legalább középdöntőt futni. Még most kerültem be igazán a felnőttek közé, időbe telik, mire felveszem a ritmust – fogalmazott a mindig mosolygós atléta.

Ott akar lenni

Mint ismert, 2023-ban Budapest rendezheti az atlétikai világbajnokságot; mikor ezt megtudta, Kozák Luca is nagyon boldog volt. – Mindenképp szeretnék ott lenni Pesten, sok magyar atléta társaságában, és jó eredményt elérni. Akkor leszek 27 éves, ami a mi sportágunkban ideális kor, vagyis elvileg minden adott lesz egy jó versenyhez.

Luca mellett klubtársa, a szintén gátas Kerekes Gréta is remek formában volt idén, ő is szuper produkcióval rukkolt elő több megmérettetésen is. Kíváncsiak voltunk, miként kezelik a rivalizálást a lányok. – Ketté tudjuk választani a versenyzést és a magánéletet. Barátok vagyunk, akik között a pályán persze van egyfajta természetes rivalizálás, de a magánéletben jó viszonyt ápolunk, például még mi szoktuk kérni, hogy egy szobában lehessünk a versenyek alkalmával.

