Tudatos tervezés céget menthet

A rendszerváltáskor megalapozott magánvállalkozások generációjának tagjai mostanában vonulnak nyugdíjba, s dönteniük kell, mi történjen a cégükkel. Ez nemcsak nekik fontos, de nemzetgazdasági jelentősége is van – mutatott rá dr. Baranyi Gábor, a Deloitte jogi szakértője a Napló Top 100 Klubjában tartott előadásában, szerdán a Divinus Hotelben.

– A magánvállalkozások mindenütt a világban nagyon jelentős gazdasági erőt képviselnek; így Magyarországon is, ahol a cégek mintegy fele tartozik a kkv-szektorba, s ezeknek a 75 százaléka nevezhető családi vállalkozásnak. Már csak azért is fontosak, mert általában helyi piacra, helyi munkaerővel termelnek, s hosszú távra terveznek – hangsúlyozta. – Napjainkban jellemzően tulajdonosváltás történik ezen cégek jelentős részénél, de sok érintettnél hiányzik a tudatos felkészülés a staféta átadására.

„Az első generáció felépíti, a második megtartja, a harmadik elherdálja” – idézett egy régi mondást Baranyi Gábor, megjegyezve: a világ szinte minden részén hasonlóan gondolkodnak a cégek sorsáról, és a gyakorlat igazolja is: Európában a családi vállalkozások kétharmada nem éli túl a generáció­váltást…

© Fotó: Derencsényi István

Továbbadni vagy eladni?

– Nálunk jellemzően két út van a tulajdon továbbvitelében. Az egyik: a családban marad, ekkor minél előbb át kell gondolnia a leköszönő alapítónak, kinek, hogyan adja át a céget. Nagyon megbonyolíthatja a helyzetet, amikor például többszörös házassági kötelék szól bele a tulajdonviszonyokba. Hazánkban e téren kevésbé jellemző a tudatosság; a házassági vagyonjogi szerződés szinte tabu, de végrendeletet is csak az emberek 5 százaléka készít, míg az USA-ban közel fele – jegyezte meg az előadó. – A másik út, amikor kikerül a cég a család tulajdonából; itt két nagy probléma szokott felmerülni. Mivel ezek a vállalkozások gyakran organikusan fejlődtek, ezért – például a szétaprózott cégstruktúra miatt – eladhatatlanok. Másrészt a tapasztalatlanság is nehezítheti a helyzetet, hiszen az élet munkájával felépített céget az ember csak egyszer adja el, így nem lehet gyakorlata benne, s az eredmény a sikertelenség, vagy a nyomott áron való értékesítés – mondta a jogász. Jó híre is volt azonban: „szerencsés a jogszabályi környezetünk” cégértékesítés szempontjából, akár adómentesen is meg lehet azt tenni. – Tudatos tervezés hiányában számos adókedvezményünk kihasználatlan marad: ezekről gyakran nem tudnak a tulajdonosok, vagy rosszul alkalmazzák őket, vagy épp nem fordítanak kellő figyelmet az adminisztrációra, s pusztán formai hibák okoznak bajt – sorolta Baranyi Gábor. Kitért arra is, hogy a mai üzleti világ elnemzetköziesedik, s más országok piacával, adó- vagy jogszabályaival előbb-utóbb minden társaság kapcsolatba kerül.

HBN–SzT

