Trump-Kim csúcstalálkozó – Fehér Ház: az előkészítő tárgyalások már megkezdődtek, gyorsabban haladnak a vártnál

A nyilatkozat nem pontosította, hogy milyen jellegű előrehaladást sikerült elérni a Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető kedd hajnali találkozóját előkészítő tisztségviselők között.

A Fehér Ház szerint az amerikai elnök valószínűleg a tervezettnél előbb távozik Szingapúrból: kedden egész nap tárgyal, és nem szerdán, hanem helyi idő szerint már kedden este indul vissza Washingtonba.

Az egynapos csúcstalálkozó programjában szerepel munkaebéd és szélesebb körű tárgyalás is, amelyen a két vezető mellett munkatársaik is részt vesznek. Amerikai részről a tárgyaláson jelen lesz Mike Pompeo külügyminiszter, John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó és Sung Kim az Egyesült Államok Fülöp-szigeteken akkreditált nagykövete, aki korábban részt vett a csúcstalálkozót előkészítő egyeztetéseken is.

Szintén a Fehér Ház bejelentése szerint a csúcstalálkozó végeztével Donald Trump sajtótájékoztatót tart.

Hétfőn Donald Trump arról beszélt a jelen lévő újságíróknak, hogy “jó eredményre” számít.

– MTI –

