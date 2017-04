Trump beiktatásán is voltak a magyar baptisták

A baptista egyházról, a társadalmi feladatairól is kérdeztük Mészáros Kornélt, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkárát, aki a napokban egy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által szervezett konferencián vett részt Debrecenben.

Köztudott, hogy Debrecenben lesz a Magyar Baptisták Világtalálkozója. Miért éppen Debrecenre esett a választás?

Mészáros Kornél: Debrecen alapvetően Erdélyhez való közelsége, tehát földrajzi elhelyezkedése miatt került szóba. A találkozót a magyar baptisták szövetsége szervezi; Magyarországon és Erdélyben szinte hasonló létszámban vagyunk jelen. Debrecenbe lényegében hazajövünk, hiszen 2006-ban volt már itt egy ugyanilyen találkozó. Akkor megtapasztaltuk a debreceniek vendégszeretetét, pozitív hozzáállását, a Főnix és a Hódos csarnok praktikusságát. A várossal is kialakult egy pozitív kapcsolat.

Mennyire erős a Baptista egyház Hajdú-Biharban? Milyen szervezetei vannak? A hétköznapi ember hol találkozhat a baptistákkal?

Mészáros Kornél: Folyamatos átalakulásban van az egyházunk. Egyre iskolázottabbak a híveink, és inkább a városokban élnek. A debreceni gyülekezetekben is sokan vannak, a környező településekről is bejárnak, no meg Budapesten is szép számmal vannak közösségeink, oda érkeztek hajdú-Biharból is. De számos településen van baptista imaház. Erőteljesen jelen vagyunk az oktatásban. Van, hogy a gyülekezet alapított intézményt. Ilyen Debrecenben a Talentum iskola, amit a Szappanos utcai gyülekezetünk hozott létre. Sok olyan intézmény van viszont, ami önkormányzati fenntartású volt, csak a köznevelési törvény változása kapcsán került egyházi, illetve sok esetben a szeretetszolgálat fenntartásába. Azokon a településeken a szeretetszolgálat, mint szociális támogató volt jelen. Többségében hátrányos helyzetű helységek iskolái, és a szeretetszolgálat, valamint az önkormányzat között a korábbi támogatások révén kialakult jó kapcsolat után fejezte ki óhaját a településvezetés, hogy szeretnék az iskola működtetését átadni egyházunknak.

Imaház és iskola. A harmadik találkozási pont a szociális ellátás.

Mészáros Kornél: Igen, a szociális ellátásnak Hajdú-Biharban régi gyökere van. Az egyházunk közgyűlése 1905-ben hozott döntése szerint létrehozott egy menházat Kiskőrösön. Az akkori program vezetője egy Hajdúböszörményi lelkész volt, aztán 1910-ben csináltak Böszörményben is egy menházat. Ide a tanyavilágban egyedül élő, elmagányosodott embereket fogadták be. Most Emmaus idősek otthona a neve ennek a szervezetnek, illetve ott van még egy szeretetház, egy gondviselésház, idősek otthona is. Ezekben összesen több mint 80 ellátottunk van. És itt vagyunk a közmunka­programnál, amibe bekapcsolódott a hajdú-bihari baptista egyház. Évek óta működik az egyházi segítségnyújtás is.

Az amerikai elnök beiktatásán ott volt Szenczy Sándor és Szilágyi Béla baptista lelkész is. Minek köszönhető, hogy ők meghívást kaptak az eseményre, illetve annak milyen hozadéka lehet Magyarországra, az egyházukra nézve?

Mészáros Kornél: Amerikában sok hívünk van, a lakosság 15–16 százaléka baptista. Az, hogy Sándorék ott voltak Trump beiktatásán, az erős és nagy múltú magyar-amerikai kapcsolatból indult. A mi szeretetszolgálat alapítványunkhoz hasonló szervezet Amerikában is működik. A két csoport egy nemzetközi segítőcsoport felépítésén munkálkodik. Ezen dolgozik Szenczy Sándor és Szilágyi Béla testvérünk, ők Washingtonban élnek. Ott kapcsolatban vannak olyan szenátorokkal például, akik őket hozzásegítették az elnök beiktatásán való részvételhez. Ez a már említett szervezet létrejöttében, működtetésében jelenthet előnyt a későbbiekben. De hogy a magyar baptista egyház hitéleti tevékenységéhez mit ad hozzá Trump elnök? Azt gondolom, hogy nem sokat.

Ezek egyházi kapcsolatok?

Mészáros Kornél: Igen. Rendszeresen jönnek amerikai gyülekezeti csoportok Magyarországra, baptista fenntartású iskolákba anyanyelvi tanárokként, vagy nyáron egy-egy kéthetes időszakra táboroztatni. Több száz amerikai érkezik ebben a programban.

HBN–KZS

A rendszernek vannak támogatói és ellenzői is; ám hogy jó vagy rossz, az adott helyzet dönti el.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA