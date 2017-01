Trump beiktatása – Templomi szertartásssal kezdődött Donald Trump beiktatásának programja

A reggeli templomi szertartásra a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor.

Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy – nevét viselő – alapítvány életre hívását. “Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem” – írta a távozó elnök.

It’s been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.

— President Obama (@POTUS) 2017. január 20.