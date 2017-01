Trump: a bevándorlásról szóló rendelet nem a muszlimok kitiltását jelenti

Az elnök vasárnap délutáni közleményében hangsúlyozta, hogy 90 nap múlva – amint az új biztonsági, határellenőrzési mechanizmusokat kialakítják – ismét megkezdődik a vízumok kiadása a világ valamennyi országa számára.

Donald Trump megismételte, amit már szombaton újságíróknak megfogalmazott: a beutazások felfüggesztése nem muszlimellenes intézkedés, csupán az a célja, hogy az ország biztonságát sikerüljön megőrizni.

Nyilatkozott vasárnap délután Bob Corker republikánus szenátor is, aki leszögezte: az elnöki rendeletet “nem megfelelően alkalmazták”, különösen azok esetében, akik zöldkártyával rendelkeznek.

Közben Ahmed Hussen, Kanada bevándorlásügyi minisztere megerősítette, hogy országa átmenetileg tartózkodási engedélyt ad az amerikai elnöki rendelet miatt Kanadában rekedt utasoknak. Hussen sajtóértekezleten jelentette be Ottawa döntését, ám nem pontosította, hogy hány emberről van szó. Egyúttal közölte azt is: a kanadai kormány garanciát kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy az elnöki rendelet nem vonatkozik azokra a kanadaiakra, akiknek kettős állampolgárságuk van, s az egyik állampolgárság a dekrétumban említett hét muszlim állam egyikéből származik. Hasonló garanciákat kapott egyébként az Egyesült Királyság is. Boris Johnson külügyminiszter, miután vasárnap egyeztetett az amerikai illetékesekkel, bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban élő kettős állampolgárok szintén mentesítést kapnak az elnöki rendelet alól. A két állampolgársággal rendelkező utasok közül csak azokat ellenőrzik szigorúbban – de beengedik őket az Egyesült Államokba -, akik közvetlenül a dekrétumban érintett hét ország egyikéből érkeznek.

– MTI –

Washington – Aszhar Farhadi iráni filmrendező és forgatókönyvíró vasárnap bejelentette: az utazási bizonytalanságok miatt nem vesz részt az Osacar-díj átadási ünnepségén február végén.

Washington – Ezrek tüntetnek az Egyesült Államok egyes nagyvárosaiban és repülőterein a bevándorlást átmenetileg korlátozó elnöki rendelet ellen vasárnap.

London – A brit külügyminisztérium szerint csak azokra vonatkoznak az amerikai elnök által elrendelt beutazási korlátozások, akik közvetlenül az átmeneti tilalomról szóló rendeletben megnevezett hét országból indulnak az Egyesült Államokba, de a nem kettős állampolgárságú britek e korlátozás alól is mentesülnek.

