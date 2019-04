Tripla annyi engedély, mint három éve

Jelentősen nőtt a lakásépítési kedv, az év első két hónapjában ugyanis 2110 lakásépítési engedélyt adtak ki, ami 15 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. A családi házakra kiadott engedélyek száma ennél valamivel jobban, egy év alatt mintegy 17 százalékkal nőtt meg, köszönhetően az áfa-visszaigénylésnek és a csoknak – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

A lakáspiac a következő időszakban is élénk marad, a lakásépítési kedv ugyanis erőteljes növekedést mutat. A hivatalos adatok szerint az év első két hónapjában 2110 lakásépítési engedélyt adtak ki a hatóságok, ez 15 százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben és 2015 óta messze a legmagasabb szint.

Több családi ház épülhet

– Az év első hónapjaiban rendszerint alacsony a lakás­építési engedélyek száma, ha viszont tartós marad az év elején látható fokozott aktivitás, akkor az év későbbi hónapjaiban további jelentős növekedés várható. Az idén kiadott több mint 2 ezer lakásépítési engedély 2015 első két hónapjához képest triplázást jelent – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az idei növekedés elsősorban a családi házaknak köszönhető, a KSH alapján összesen 1510 darab engedélyt kértek ezekre, ami 17 százalékos emelkedésnek felel meg. Ez nem is csoda, hiszen több milliós támogatást kaphatott az, aki visszaigényelte az építési költségek áfáját vagy igényelte a csok támogatásait. Idén számos új lakást magában foglaló nagy társasházfejlesztés fejeződik be, és a következő időszakban inkább a kisebb – 4-6 lakásos – társasházak építése mellett a sor-, iker- és családi házak építések lehet a főszerepben a piacon. Ugyanakkor érdemes azt is hozzátenni, hogy nem minden lakásépítési engedélyből lesz végleges lakás.

Tízből hét

Az országban egyébként az összes építési engedély valamivel több mint 70 százalékát teszik ki a családi házakra, vagyis az egylakásos ingatlanra vonatkozó bejelentések. Ez az arány már tavaly év elején is hasonlóan alakult, nem úgy, mint a 2017-es év első időszakában, amikor csak 46 százalékát tette ki a házépítés az összes kiadott engedélynek.

