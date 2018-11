Trianon ellenében: túl a kétszázezredik aláíráson

– Egy országjárás kellős közepén vagyunk, amely országjárásra az adott alkalmat, hogy a Trianon ellenében elindított aláírásgyűjtésünk, amelyet Nemzeti konzultáció Trianonról címmel folytatunk, túllépett a 200 ezer aláíráson – tájékoztatta a Naplót Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke. Azt is elmondta, ebben a kérdésben nem lehet népszavazást kiírni a mai magyar törvények szerint, de mégiscsak egy igen fontos küszöbe az aláírásgyűjtés folyamatának, hiszen így megszólalásaik már nem csupán a Magyarok Világszövetségének a megszólalásai, nemcsak a Trianon Társaság megszólalásai, hanem ennek a 200 ezer embernek a támogatását élvező figyelmeztető jelzések. Az elnök úgy fogalmazott, Debrecen több okból is a csúcspontja ennek az országjárásnak, melyen minden megyeszékhelyre elutaznak. Patrubány Miklós szerint városunk nemcsak az ország második városa, hanem a határhoz közeli fekvése folytán a teljesíthetetlen román területi követeléseknek máig tartó célpontja. Felhívta a figyelmet rá, hogy alig két hónapja Nagyvárad főterén, készülve december elsejére, a gyulafehérvári nagygyűlés évfordulójára, egy utcai térképkiállításon úgy mutatták be Debrecent, Sárospatakot és Szolnokot és Szegedet, mint nagy román városokat. – Ha a kisantant étvágya szerint született volna meg a trianoni béke, akkor a körülöttünk lévő államok sokkal tovább terjeszkedtek volna. Figyelve ezeknek az államoknak a politikáját, megállapítható, hogy ezek a hatalmi törekvések sosem szűntek meg – hangsúlyozta az elnök.

Patrubány Miklós arról is beszélt előadásában, hogy az aláírásgyűjtésből valóban kikövetkeztethető-e az, hogy Trianont meg kell dönteni, hogy valaha jogerősen, nemzetközi nagypolitikai mércével mérve is ki lehet-e nyilvánítani a béke semmisségét. – Ez komplex feladat, nem trianonozásról szól, hanem nemzeti építkezésről – hangsúlyozta, és hozzátette, a Magyarok Világszövetsége határozatot hozott arról, hogy felhívja Magyarország kormányát, még 2019. szeptember 19. előtt jelentsen be területi igényt Nyugat-Magyarország Ausztriához csatolt részeire. – Felhívással fordulunk az országgyűléshez, hogy hozzon törvényt, amelyben az Ausztriához csatolásuk után az 1920-as években magukat a hazához visszaküzdő települések számára, hűségük elismerésére 100 éves adómentességet szavatol. Ez olyan folyamatokat indíthat be, amelyek érdekessé tehetik a Magyarországhoz való tartozást – mutatott rá Patrubány Miklós.

PtkI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA