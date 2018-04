Trendek tavasszal

Tavasszal végre lekerülnek rólunk a vastag, téli nagykabátok, melyek helyét a divatos, lenge darabok vehetik át.

A természet újraéledésével egyetemben a ruhatárunkat is felfrissíthetjük, és beszerezhetjük azokat a trendi öltözékeket és kiegészítőket, melyekkel egészen biztosan nem lőhetünk mellé a reggeli készülődés során.

És milyen ruhadarabok hódítanak idén? A blézerek abszolút kedvencek, melyeket az alapszínek mellett a vidám mintás és színes változatokban is beszerezhetünk. Ez a nőies darab mindenkinek jól áll, és ne gondoljuk azt, hogy kizárólag alkalmi jellegű. Habár tény, hogy kölcsönöz egyfajta eleganciát a megjelenésünknek, bátran hordhatjuk a hétköznapokon is: jó választás lehet akár munkába, akár délutáni csavargáshoz, akár egy esti koccintáshoz is.

A lazaságot előtérbe helyezve, vegyünk fel hozzá farmert, azt pedig az alkalom – és kedvünk – döntse el, hogy magassarkú cipőt vagy pedig lapos tornacipőt társítunk hozzá. Míg a mintás, csíkos, színes, virágos blézerek bohókás hangulatot kölcsönöznek öltözékünknek, addig az egy színű darabok inkább tárgyilagosnak láttatnak.

Az örökzöld darab

A farmer – az örök klasszikus – idén is teret nyer a divat világában, igaz, most egy kis csavarral: hímzéssel, gyöngyökkel, gombokkal és különféle díszítésekkel pompázik a kifutókon és az utcai öltözékekben egyaránt. Ne feledjük azonban, a kevesebb néha több, így amennyiben blézerünk élénk és feltűnő, farmerünk már legyen visszafogottabb.

Napfürdőzés kényelmesen és divatosan

Az ideális tavaszi outfithez elengedhetetlen a tökéletes napszemüveg, mely felteszi a koronát az öltözékünkre. A napszemüveg vásárlásakor igyekezzünk jobb minőséget választani az olcsó darabok helyett, előtérbe helyezve szemünk egészségét. Alakban és színben pedig szinte végtelen variáció közül válogathatunk, így egészen biztosan megtaláljuk a számunkra legkedvezőbbet. Mindezek után pedig nincs más dolgunk, mint élvezni a meleg napsugarakat.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA