Trencsényinek esze ágában sincs befejezni

Trencsényi János neve mára már fogalommá vált a honi kispályás labdarúgásban. A Trenyó becenévre hallgató futsalos csapatkapitányként rutinjával erős támaszt ad társainak a válogatottban, illetve klubcsapatában, az MVFC-Berettyóújfaluban is. Nem csoda hát, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy látta, 2017-ben ő volt a legjobb sportágában.

– Egyáltalán nem számítottam rá, nem is gondoltam, hogy egyáltalán szóba kerül a nevem, így talán még jobban örülök. Sokan gratuláltak, ami szintén jól esett. Természetesen magam is eltöprengtem, megérdemelten kaptam-e meg az elismerést. Nyilván akadnak, akik másokat jobbnak láttak. Úgy hiszem, a tavalyi bronzérmünk bravúr volt annak a fényében, hogy szezon közben távozott az edzőnk, ami után nekem is be kellett szállnom trénerként is. Idén nyáron az új mesterünk, illetve idegenlégiósaink vérfrissítést hoztak a csapatba, a válogatottnál is mondták, látszik rajtam, hogy ez jó hatással van rám, meg tudtam újulni, fejlődtem bizonyos dolgokban.

Olyan határozatot szerintem nem lehet hozni, amely mindenkinek megfelelne, boldog vagyok, hogy engem láttak a legjobbnak, és ahogy eddig, úgy a jövőben is mindent meg fogok tenni a pályán”

– fogalmazott Trenyó, aki pár évvel korábban már kiérdemelte a díjat, amelyet úgy vél, talán az egész pályafutása megkoronázásaként (is) kaphatott meg ismét.

Adja magát a kérdés, felmerült-e már a visszavonulás gondolata a 37 éves játékosban. – Amíg az egészségi állapotom engedi, addig csinálom. Szeretem a futsalt, örülök, hogy sok évvel ezelőtt Újfaluba kerültem. Egyelőre eszem ágában sincs befejezni, persze majd ha a válogatottban már nem számítanak rám, az jelzésértékű lesz, ahogyan az is, ha klubcsapatomban már csak pár percre cserélnek be. Amíg azonban ez nem következik be, addig teljes erőbedobással teszem a dolgom – nyilatkozta.

Elégedettek

Nem múlhat el az év végi ünnepi időszak Debrecenben a Real Team Kupa nélkül. A küzdelmeken Mezei-Vill-Jen-Zo Sport csapata is indult, melyből természetesen Trencsényi sem hiányozhatott. Az újfalui gárda végül a bronzérmet szerezte meg, Trenyó pedig egy különdíjat is bezsebelt, ő lett a torna legjobb mezőnyjátékosa.

– Minden évben elindulunk a tornán, sokan jönnek ki szurkolni, jó a hangulat, és erős csapatokkal találkozhatunk. Idén Szalánczi Zoltán védte a kapunkat, a gárdánk pedig újfalui és nyírgyulaji játékosokból tevődött össze. Kihoztuk a maximumot magunkból, reális helyen végeztünk. A legjobb mezőnyjátékosnak járó díjnak természetesen örültem, de mások is odatették magukat – mondta Trencsényi János.

HBN

