Tragédiától, újabb mérgezéstől tartanak Szerepen

A Debreceni Egyetem betegellátó intézményeibe a héten metilalkohol-mérgezés gyanújával beszállított 15 beteg közül hárman már hazatértek.

A Kenézybe szállított négy férfi közül háromnál igazolódott a mérgezés. Egyikük művesekezelést kapott, a másik két beteg infúziót. Mindhármukat jó állapotban, tünetmentesen hazaengedték szerdán.

A Klinikán kezelt öt felnőtt közül ketten továbbra is súlyos, válságos állapotban vannak. Javulás nem tapasztalható. A két dializált beteg állapota stabil, várhatóan csütörtökön hazatérhetnek. További egy beteg még megfigyelés alatt áll, otthonába bocsátását csütörtökre tervezik.

A Gyermekgyógyászati Klinikára szállított hat gyermek közül háromnál nem volt kimutatható mérgezés, ők megfigyelés alatt voltak és vannak, a másik három gyereknél kontrollvizsgálatok vannak folyamatban. A kezeltek 3 és 59 év közöttiek.

A kéményekből szálló füst és a természet adta pára üli meg a csaknem 1600 lakosú kis falut szerdán, késő délután. A korai alkony félhomályát legjobban a boltból kiszűrődő fény töri meg, emberekkel is leginkább ott találkoztunk.

Elég szégyen az nekünk, hogy az alkoholmérgezés miatt kell megismernie bennünket az országnak, pedig higgye el, jóravaló falu ez.”

Mondja egy idősödő férfi, akitől a hétfői és a keddi metil­alkohol-mérgezés gyanújáról érdeklődtünk. – Fényképet rólam…? Még a nevemet sem mondom meg, tudja, itt ismer mindenki mindenkit, és persze megvan mindenkinek a véleménye az esetről. Azt még írja le, nehogy újabb emberek kerüljenek majd kórházba a karácsonyi asztal mellől, mert az biztos, hogy nem csak az a két-három család vásárolt abból a pancsolmányból, amitől betegek lettek. Csak adja az Isten, ne legyen tragédia!

Veri a sors azokat, akiktől állítólag vásárolták azt a márkás italt, amit megittak azok a szerencsétlenek. Családtagjaik lettek rosszul. De minek vették meg? Miért itták meg, és miért nyalatták meg a gyerekekkel is?”

Nyilatkozta egy másik járókelő. Kaptunk útbaigazítást, hogy hol keressük a férfit, aki eladta az italt, illetve a családot, akiknek gyermekei betegek lettek. Csengettünk, kopogtunk, volt ugyan fény bent, ám senki nem nyitott kaput. – A kórházban vannak azok, későn jönnek haza! – világosított fel egy arra bicikliző asszony.

Üres a kocsma

– Ugye, a Naplótól? Látásból ismerjük egymást – fogad az ivó ajtajában a kocsmáros. Bent egy vendég sincs, majd kisvártatva ketten is érkeznek egy-egy üveg sörre. – Na látja, ezért történhetett meg a baj; a kocsma az egyetlen hely, ahol legálisan alkoholt lehet kapni Szerepen, az üres. Kapatos ember pedig most is van a faluban, állítom. 20 éve nyitottam, akkor az enyém volt a negyedik kocsma, most egyedül vagyok, és december 31-én én is végleg lehúzom a rolót. Házaktól vásárolhatnak italt, ki tudja, milyen minőségűt és eredetűt – magyarázza, a bent söröző két férfi pedig bólogat.

Összefogás a bajban

– Hétfőn délután öt és hat óra között kezdődött a baj azzal, hogy ugyanabból a családból hárman hányás, szédülés, látászavar és hasi fájdalom miatt kórházba kerültek. Az ő állapotuk a legrosszabb – eleveníti fel a történteket Tóthné Verő Tünde polgármester. – Kedden egy nő lett rosszul, a háziorvos ellátta, és mentőt hívott hozzá. Erre már csődület támadt a rendelő előtt. Felhívtuk a figyelmet, hogy milyen tünetekre figyeljenek az emberek. Akik kórházba kerültek, mindannyiuknál ugyanazok a problémák jelentkeztek. A gyerekeket inkább csak a nagyobb probléma kizárása miatt, megfigyelésre vitték kórházba. Kedden délután soros képviselő-testületi ülésünk volt, és zárt ülésre felvettünk egy rendkívüli napirendi pontot. Ezen anyagi támogatást szavaztunk meg azoknak a családoknak, amelyekből kórházba kerültek az emberek. Hátrányos helyzetűek, hadd tudják látogatni a családtagjaikat. Ahol a szülők lettek rosszul, ott a gyerekek rokonoknál való elhelyezéséről gondoskodtunk.

A faluvezető osztotta tapasztalatunkat, mely szerint csendben, jobbára a betegekkel és családjukkal együttérzően viselkednek a falubeliek. Hangsúlyozta: ebben a bajban példásan együttműködött a polgármesteri hivatal, a rend­őrség, a családsegítő szolgálat, az óvoda és az iskola. A gyors, szakszerű ellátásért pedig dr. Késmárky-Borbély Ágnesnek jár a köszönet.

– Kovács Zsolt –

Ismeretlen összetételű ital

A mentőszolgálat december 19-én, hajnali 3 óra körül értesítette a rendőr-főkapitányságot, hogy Szerepről három személyt mérgezés gyanújával kórházba vittek. A 20 éves férfi, 16 éves fiú és 18 éves lány ugyanolyan, eddig ismeretlen összetételű, mérgező italt fogyaszthatott, attól lehettek rosszul. A mentők aznap további 16 személyt szállítottak kórházba. A rend­őrség igazságügyi toxikológus szakértő bevonásával büntetőeljárást indított.

Szerepi mérgezés: többen hazamehettek a kórházból, két beteg állapota továbbra is válságos Debrecen - A szerepi mérgező italt fogyasztó betegek közül többen hazamehettek a kórházból, két ember állapota azonban továbbra is válságos - közölte a Debreceni Egyetem csütörtökön. A tájékoztatás szerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinikáján kezelt öt felnőtt közül kett... Tovább a cikkhez

Videó: Őrizetbe vettek egy férfit a szerepi mérgezés ügyében Hajdú-Bihar - A férfi a gyanú szerint Debrecen-Nagycserén állította elő azt a mérgező italt, amely miatt többen kórházba kerültek. Az Országos Mentőszolgálat december 19-én 3 óra körül értesítette a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságot arról, hogy Szerepről 3 embert mérgezéses tünetekkel szá... Tovább a cikkhez

Videó: Haldoklik a háromgyerekes szerepi anya Szerep - Hihetetlen, de még egy 3 éves gyerek is ivott abból a röviditalból, amit mérgező metil-alkohollal kevertek. Egy születésnapon kezdtek el inni a Hajdú-Bihar megyei községben, Szerepen, ahonnan összesen 20-an kerültek kórházba. Két felnőtt állapota súlyos, válságos, egyikük egy 18 éves nő... Tovább a cikkhez

Mérgezés Szerepen - Metil-alkohol-tartalmú italokat foglaltak le Hajdú-Bihar megyében Budapest/Debrecen/Szerep - Mérgezést okozó metil-alkohol-tartalmú italokat foglaltak le Hajdú-Bihar megyében - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel. A hajdú-bihari Szerep községből kedd estig 20 embert vittek kórházba mérgezés gyanújával. A közlemény szerint a NAV pénzügy... Tovább a cikkhez

Ketten életveszélyes állapotban vannak a szerepi mérgezettek közül Szerep/Debrecen - Ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak a szerepi mérgezettek közül - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális igazgatója az MTI-t szerda délelőtt. Korcsmáros Ferenc elmondta, kedd estére elérte a húszat azok száma, akiket kórházba vittek ismer... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA