Tragédia a 42-es főúton: helybenhagyták az elsőfokú ítéletet

A közleményből kiderül: a másodfokú bíróság a Berettyóújfalui Járásbíróság ítéletét helybenhagyta. Az elsőfokú bíróság P.G.L.-t kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt marasztalta el és ezért a vádlottat 2 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, valamint 4 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A vádlott a büntetés fele részének kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra – áll a híradásban.

A törvényszék által is elfogadott tényállás szerint P. G. L. 2017. július 21-én indult útnak Romániából az Egyesült Királyságba. Másnap érkezett meg, a buszban töltötte az éjszakát, majd vasárnap London környékéről, illetve Dover mellől felvette utasait. A kilencszemélyes kisbusszal július 24-én hajnalban hagyták el komppal a szigetországot. A törvényszéki közlemény szerint a vádlott ekkor pihent utoljára hosszabban, mintegy 3 és fél órát aludt a gépkocsiban. A bíróság megállapította: bár eredetileg volt váltósofőr, a vádlott végül kénytelen volt Londontól végig egyedül vezetni. A férfi 400 kilométerenként tartott félórás – órás pihenőket. A tanúk szerint ilyenkor mindig ellenőrizte a busz műszaki állapotát is. P. G. L. utasaival hétfő éjfélkor lépte át a magyar határt, utána már csak a magyar-román határ előtt bő 80 kilométerrel pihent. 44 órája volt úton, amikor a 42-es számú főúton, Mezőpeterd felől Ártánd felé haladva, hajnali fél öt előtt elaludt a volánnál, 90 – 95 km/h sebességgel letért az útról és a kisbusszal fékezés nélkül egy ott parkoló kamionnak ütközött – olvasható a híradásban. Az, hogy elaludt, csak a vádlott vallomásából derült ki, egyéb módon bizonyítani sem lehetett volna, hiszen a busz többi utasa is aludt. A baleset következtében a jobb első ülésen utazó D.C.L., valamint a második üléssor jobb szélén és közepén utazó C.N. és S.G. olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy mindhárman a helyszínen életüket vesztették. Egy utas életveszélyes, maradandó, míg ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A vádlotton kívül csak egy férfinak lett könnyű sérülése, ő használhatta a biztonsági övet. A vallomások szerint egyébként a sofőr többször szólt utasainak, hogy kössék be magukat.

Fotó: Matey István

A nyilvános ülésen elhangzott szóbeli indokolásában Dr. Nagy Antal, a tanács elnöke elmondta, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályokat maradéktalanul betartotta, megalapozott tényállást állapított meg. A járásbíróság az enyhítő és a súlyosító körülményeket is hiánytalanul értékelte a büntetés kiszabása során. A másodfokú bíróság a nyomatékos enyhítő körülményeket – így a vádlott kifogástalan közlekedési életét, személyi körülményeit, büntetlen előéletét, a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását, megbánó magatartását, továbbá azt, hogy a baleset során ő maga is megsérült – figyelembe véve nem tartotta indokoltnak a büntetés ügyész által indítványozott súlyosítását. Ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság tettarányos büntetést szabott ki, így annak a védő által kért enyhítésére sem látott lehetőséget – áll a Debreceni Törvényszék közleményében.

A tanács elnöke kiemelte, hogy a vádlott 44 órán át egész Európát pihenés nélkül átszelve vezetett, majd annyira elfáradt, hogy a volán mögött elaludt. A 44 óra ember feletti teljesítmény, borzasztó, tragikus eredménnyel végződött.

A Debreceni Törvényszék végzésével a Berettyóújfalui Járásbíróság ítélete a mai napon jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált.

Forrás: Debreceni Törvényszék

