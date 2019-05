Tőzsér: haladni kell a cél felé

Hazai pályán játszik a DVSC az OTP Bank Liga 31. fordulójában, szombaton 17 órától az első osztályú tagsága meghosszabbítására hajtó Kisvárda lesz a vendég a Nagyerdei Stadionban.

A cívisvárosiak csapatkapitányát, Tőzsér Dánielt először arról kérdeztük, milyen volt az Ultras Debrecennel történt találkozásuk csütörtökön délután.

Találkozás a szurkolókkal

– Összeültünk a szurkolókkal egy kis beszélgetésre – mondta a válogatott labdarúgó. – A srácok kezdeményezték a találkozót, meghívtak bennünket páran a csapatból és Herczeg Bandi bácsit, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Az volt a lényege, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással, szeretnénk ezt tovább vinni esetleg közös grillezések formájában, vagy DVSC-nap keretében is. Örültünk a meghívásnak – mondta a futballista, majd rátért a bajnokira.

– A harmadik hely megszerzése az egyértelmű célja a csapatnak, ezért mindent el fogunk követni. Nem szabad most három meccsben gondolkodnunk, én egész évben azt hangsúlyoztam, hogy mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk a céljaink felé. Nagyon nehéz lesz a Kisvárda elleni találkozó is, hiszen ők meg a kiesés elől menekülnek, ezért biztos, hogy ők is száztíz százalékon fognak pörögni. Ez a minimum tőlünk is, mert mi pedig a bronzérmet akarjuk megszerezni a bajnokság végén. Ez egy ki-ki meccs lesz, mi leszünk itthon, remélem, a szokásosnál kicsit többen fognak kilátogatni a stadionba, mert nagy szükségünk lesz a buzdításra. Csak arra koncentrálunk majd, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot – fogalmazott Tőzsér, aki szerint a vendégek 10. helye megtévesztő.

– A Fradi és a Vidi kiemelkedik az NB I-ből, de rajtuk kívül bármelyik gárda ki is eshet tulajdonképpen. Számunkra hála istennek jól alakult a szezon, és tavaly is ott voltunk a tabella első felében. Igyekszünk olyan eredményt elérni, amire büszke lehet Debrecen, de ez a bajnokság nagyon kiegyensúlyozott. Minden héten láthatunk meglepetést, például a Haladás nagyon sokáig nem nyert mérkőzést, az utóbbi időben pedig szinte mindenkit megvert. Rendkívül érdekes a mostani pontvadászat, ezért nincsenek könnyű, előre lefutott összecsapások.

TN

