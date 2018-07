Toxikológus a Hajdúság legszebbje

Tizenhárom hölgy gyönyörködtette a hajdúszoboszlói fürdő szombat esti látogatóit. Stílusos környezetben, a hajószínpadon rendezték meg a Miss Alpok Adria területi és a Hajdúság Szépe 2018-as versenyét.



Fotók: Derencsényi István

A színpadi show-ba bejutók között orvostanhallgató, közösségi szolgálatban dolgozó épp úgy volt, mint pultos vagy toxikológus. A vállalkozó kedvű versenyzők elsőként koktélruhában vonultak ki egy közös koreográfiával, majd egyenként – ki határozottan, ki bátortalanabbul – mutatta be magát és hobbiját. A zsűri két körben, a helyszínen pontozó táblák feltartásával nyilvánította ki véleményét – tudtuk meg Katona Erzsébet rendező, koreográfus, műsorvezetőtől. A lányoknak a második kör, azaz a fürdőruhás vonulás hozott némi enyhülést a rekkenő hőségben. Míg a zsűri elvonult meghozni döntését a különdíjakról, és összeadta a pontszámokat, addig Kökény Attila énekes szórakoztatta a nagyérdeműt.



Fotók: Buzási László

A korona a 21 éves, 4-es sorszámot viselő Pinczés Nikolett fejére került, aki toxikológusként dolgozik. Szabadidejében hoszteszkedik és modellkedik. A nyertest a szervezők nem hagyják magára, hiszen a Debreceni Egyetem – Unifit Fitness & Gym Centerében készülhet egy éven keresztül az országos döntőjére valamint Pankotai Anita sminkmester és Fejes Márton fotográfus segítségével a profi fashion és look book fotózás rejtelmeibe is beavatják. Ezen kívül dr. Molnár Csaba plasztikai sebész főorvos, az Elite Clinic tulajdonosa lézerkezeléssel segíti a felkészülést az országos döntőre. A királynő automatikusan bekerült a Miss Alpok Adria magyarországi mezőnyébe, és az udvarhölgyek (Juhász Boglárka és Pásti Anett), valamint a közönségdíjas (Dóró Bianka) pedig a középdöntőbe. Pinczés Nikolett a Hajdú-bihari Napló különdíját is átvehette Boros Norbert főszerkesztőtől.

Ők is nyertek

A közönségdíjas internetes szavazással a Hungarospa honlapján: a 17 éves Hajdúszoboszlói, 7. sorszámot viselő Dóró Bianka, aki még középiskolai tanulmányait folytatja. Szabadidejében sminkmodellkedést vállal.

A III. helyezett a 9-es sorszámú Juhász Boglárka, aki Berettyóújfaluból érkezett.

A II. helyezett az 5-ös sorszámot viselő Pásti Anett Debrecenből, aki marketingesként dolgozik, és szeptembertől egyetemi tanulmányait kezdi.

A zsűri tagjai

Bernáth László , a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője, a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Marosi György Csongor , a Hajdúszoboszlói Önkormányzat képviselője

Tiliczky Katalin , a Hajdúszoboszlói Városi Televízió felelős szerkesztője és intézményvezetője

Czeglédi Gyula , a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója

Ludman Fruzsina , a 2017-es Hajdúság Szépe és Miss Alpok Adria Regionális verseny királynője

Győrfi Pál , az Országos Mentőszolgálat szóvivője

Balogh Tamás a Debreceni Egyetem – Unifit Fitness & Gym Center és az EFI Fitness Iskola képviseletében

Szabó-Kóré Anita , a Miss Alpok Adria szépségverseny magyarországi képviseletében, aki Tropical Magazin divatszerkesztője, bloggere

Dr. Molnár Csaba plasztikai sebész főorvos, az Elite Clinic tulajdonosa

Pankotai Anita sminkmester

Boros Norbert , a Hajdú-bihari Napló főszerkesztője

Fejes Márton fotográfus, a Tri Lite fotó stúdió vezetője

