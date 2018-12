Továbjutott Tóth Ádám és Nagy Bence

Debrecen – Két hajdúsági ökölvívó, Tóth Ádám és Nagy Bence is diadalmaskodott kedden a felnőtt országos bajnokságon. Előbbi a 81 kilósok kategóriájában jutott be a legjobb 8 közé, és szerdán is ringbe lép, Nagy Bence a 91 kilósok között pedig már a 4 legjobb egyike, így legközelebb csak csütörtökön fog versenyezni.

Nagy Sándor (+91 kg) is megtette, amit tudott, méghozzá becsülettel, de végül sajnos alulmaradt, így ő befejezte a szereplést az ob-n – olvasható a dvscboxing.hu-n. Salánki László edző: – Ádi erős, kellemetlen ellenféllel találkozott. Kicsit görcsösen kezdett, de minden menetet uralt, és végül magabiztosan nyert 5-0-ra. A 2. kiemelt ellen folytatja (Kovács Pál, Hódmezővásárhely), a legjobb 8 között. Bence a Budapest Police-os ellenfelet az első menetben TKO-val legyőzte. Kétszer számoltak ellenfelére, majd beszüntették a meccset. Ő már a legjobb 4-ben van (Tarnóczai Mihállyal bunyózik majd a döntőért, a KSI-ből). Nagy Sanyi kibokszolta magából, ami benne volt, de jogosan kapott ki pontozással. Több évet kihagyott, és csak esténként, munka mellett tudott gyakorolni velem a versenyre. Szerdán egyébként Tóth Ádám mellett Nagy Angélának is drukkolhatunk. VISSZA A KEZDŐOLDALRA