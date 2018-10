Továbbra is szárazság

Napok alatt épült le az a masszív magas nyomású tengely, amely hetekig biztosította Közép-Kelet Európában az eseménytelen, napos és száraz időt. Október harmadik hetének derekán így az északiasra forduló áramlással egyre hidegebb légtömegek szivárogtak Kelet-Magyarország térségébe is. A 25 fok körüli napi csúcsértékek és a – főként a déli területeken – sorjázó úgynevezett nyári napok helyébe már csupán 20 fok körüli vagy az alatti maximumok léptek, a csípős, 1-6 fokos hajnalok viszont jelentősen megenyhültek. A gyakrabban megnövekvő felhőzetnek és a megélénkülő szélnek köszönhetően 10 fok alá már csak néhol hűlt a levegő napkelte idejére, gyenge talajmenti fagy pedig egyedül a hét legelején fordulhatott elő a mélyebb fekvésű, szélvédett nyírségi laposokon.

Kell a kelesztő öntözés

A lehűlés ellenére is két-három fokkal magasabb volt az időszak középhőmérséklete a sokévi átlagnál, a nemzeti ünnepet követően azonban további hideg légtömegek követték a lehűlés első hullámát. A csapadékért sóvárgó, kiszáradt talajokra ugyanakkor nem mindenütt érkezett számottevő eső. Az áztató, területi átlagban is jelentős csapadékra minden bizonnyal tovább kell várni, ám helyenként a gyorsan vonuló záporokból, kisebb esőkből összegyűlt 1-6 milliméter, Hajdú-Bihar megye keleti peremvidékén 4-8 milliméter is. Lokálisan valamelyest enyhült az aszály a szerencsés körzetekben, azonban Észak-Tiszántúl döntő hányadán maradt a súlyos, immár 150-170 millimétert elérő vízdeficit az 1 méter mélységű talajszelvényre vetítve.

Öröm az ürömben, hogy a betakarítás és gyümölcsszüret munkálatait alig zavarta csapadék, a kukorica, napraforgó, cukorrépa, burgonya jó minőségben, szárazon kerülhetett a tárlókba. A talajmunkákat viszont hátráltatja a keményre száradt talaj, a szántás és a megkésett őszi kalászosok magágykészítése így sokfelé további késedelmet szenvedhet. Ahol már földbe került a mag, ott erősen ajánlott kelesztő öntözés alkalmazása gyakori, kis vízadagokkal, hiszen az előrejelzések szerint napokon belül ismét enyhébbre forduló, de eleinte szeles időben a felszín hamar kiszárad, s a csírázás elhúzódik, késik, egyenetlen lehet. A vetések fejlődésének viszont jót tehet majd a továbbra is magas effektív hőösszeg, mellyel a vízpótlásban részesült repce és kalászos állományok valamennyit faraghatnak majd hátrányukból, hogy kellő fejlettségben vághassanak neki a téli nyugalmi időszaknak.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA