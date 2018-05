Továbbra is Paul McCartney a leggazdagabb brit zenész

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja névsorát – Rich List – a leggazdagabb ezer brit becsült vagyonáról, összesítve és személyekre lebontva. A lap a teljes rangsor ismertetése előtt rendszerint külön közzéteszi kimutatását a brit könnyűzenei élet leggazdagabb szereplőinek vagyoni helyzetéről.

A teljes egészében vasárnap megjelenő Rich List 2018-ból kiválogatott, csütörtökön ismertetett zenei vagyonlista szerint az aktív zenészek rangsorát Sir Paul McCartney, a Beatles egykori basszusgitárosa és dalszerzője vezeti. Vagyona az összeállítás szerint jelenleg 820 millió font (295 milliárd forint) a tavaly kimutatott 780 millió font után.

Paul McCartney anyagi helyzetén hét évvel ezelőtti nősülése is nagyot lendített. Az idén 76 esztendős ex-Beatle Nancy Shevell személyében egy hatalmas amerikai szállítmányozási dinasztia, a New England Motor Freight első számú, saját jogán is dúsgazdag örökösét vette feleségül, és a Rich List szerkesztői azóta a házaspár vagyonát összevonva számolják. A New England Motor Freight éves forgalma 450 millió dollár.

Paul McCartney az először 1989-ben összeállított Rich List három évtizedes történetében is a leggazdagabb brit zenész. Szerepelt már az első vagyonlistán is, és a rangsor szerkesztőinek számításai szerint azóta 925 százalékkal lett gazdagabb.

A McCartney házaspárt Andrew Lloyd Webber követi 740 millió fonttal a zenei vagyonlista második helyén. A világhírű musicalszerző idén kimutatott vagyona megegyezik a tavalyi Rich List által megállapított összeggel.

Az idei vagyonlista két éllovasához képest a brit rock veterán szupersztárjai szinte látótávolságban sincsenek.

Elton John a Rich List 2018 szerzőinek becslése szerint 10 millió fontos gyarapodással 300 millió fontot tudhat bankszámláján. Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere szintén 10 millió fonttal 260 millió fontra, bandatársa, Keith Richards ugyancsak 10 millió fonttal 245 millió fontra növelte vagyonát. A Beatles egykori dobosának, Ringo Starrnak 220 millió fontja van, 20 millió fonttal több, mint tavaly.

A 30 év alatti zenészek mezőnyét Adele vezeti. Az Oscar- és Grammy-díjas, sokszoros slágerlista-vezető fiatal londoni énekesnő és dalszerző a Rich List 2018 szerzőinek becslése szerint egyetlen év alatt 15 millió fonttal 140 millió fontra gyarapította vagyonát. A 29 esztendős ünnepelt sztár ezzel messze a leggazdagabb brit énekesnő.

A fiatal énekesek vagyongyarapodási ütemének idei rekordját ugyanakkor a 27 éves Ed Sheeran állította be. A Rich List szerkesztőinek adatai alapján Sheeran egyetlen év alatt 28 millió fonttal lett gazdagabb és így 80 millió fontja van – éppen annyi, amennyivel Paul McCartney 1989-ben felkerült a The Sunday Times első vagyonlistájára.

– MTI –

