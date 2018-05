Továbbra is nemzetközi elitben a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem idén is dobogós a magyar egyetemek között a listán, amelyen a 696. helyet foglalja el, ezzel a globális felsőoktatás felső 2,5 százalékában foglal helyet.

A rangsorban a Debreceni Egyetem mellett további 5 magyarországi egyetem szerepel: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A CWUR nyolc szempont alapján rangsorolja az egyetemeket: az oktatás minősége (25%), a végzett hallgatók elhelyezkedése (25%), az oktatók kiválósága (25%), publikációk száma (5%), nagy tekintélyű folyóiratokban publikált tudományos közlemények befolyásának nagysága (5%), idézési arány (5%), a h-index alapján mért széleskörű hatás (5%), valamint a szabadalmak száma (5%) alapján.

Az idézési arány (Citations) tekintetében a Debreceni Egyetem a második helyen szerepel a magyar egyetemek között.

A rangsor mindhárom dobogós helyén az Egyesült Államok egy-egy felsőoktatási intézménye áll, a negyedik és ötödik helyen egyesült királysági egyetemek.

1. Harvard University

2. Stanford University

3. Massachusetts Institute of Technology

4. University of Cambridge

5. University of Oxford

A hazai intézmények közül:

413. Eötvös Loránd Tudományegyetem

658. Semmelweis Egyetem

696. Debreceni Egyetem

758. Szegedi Tudományegyetem

823. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

948. Pécsi Tudományegyetem

CWUR 2018-2019.

Magyar egyetemek a CWUR listán.

