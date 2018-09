Továbbra is hibátlan az újfalui futsalcsapat

A Mezei-Vill továbbra is hibátlan, és kilenc egységgel vezeti a pontvadászatot, miután hétfőn este 7–2-re győzte le az újonc BME együttesét.

Sima volt

A hajdú-bihariak csapatkapitánya, Trencsényi János sérülés miatt továbbra sem tudott pályára lépni, de társai nélküle is megoldották a feladatot. Amílcar már a negyedik percben megadta az alaphangot, igaz, a másik oldalon Lukács Levente hamar egyenlített. Szabó Péter lőtte újra előnybe az övét a tizedik minutumban, félidőben 2–1-re vezetett az Újfalu. Fordulás után tovább hízott az előny, Gál István, Rábl János és Daróczi Dávid is betalált, Harmati Tamás pedig duplázott. A hajrában a hazaiak szereztek még egy gólt, de a Berettyó így is magabiztos, 7–2-es sikert aratott.

BME-BT FC–MVFC-Berettyóújfalu 2–7 (1–2)

MAFC Sportcsarnok, vezette: Kovács G.

BME: Sikur L. – Szigeti A., Andorka K., Fritz B., Horváth B. Csere: Tyukász P., Lukács L., Fritz A., Fazekas B., Csernai G., Palásthy I., Fodor B., Dudás D., Veres G.

MVFC: Mezei D. – Javi Sanchez, Nagy I., Rábl J., Szabó P. Csere: Tihanyi Cs., Daróczi D., Gál I., Amílcar, Harmati T., Nagy D., Takács Z., Rafinha, Sándor M. Vezetőedző: Sergio Mullor

Gól: Lukács L. (6.), Andorka K. (38.), illetve Amílcar (4.), Szabó P. (10.), Gál I. (25.), Rábl J. (27.), Harmati T. (30., 32.), Daróczi D. (39.)

Sárga lap: Fodor B. (9.), Fritz B. (19.), illetve Takács Z. (35.)

