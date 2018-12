Továbbjutott a Pendely!

Péntek este újból egy debreceni csapatnak szoríthattunk a Fölszállott a páva című néptánc és népzenei tehetségkutató negyedik – egyben utolsó – elődöntőjében: a Pendely Énekegyüttesnek. Az aranytorkú fiatalok Kis-Küküllő menti balázstelki népdalokat énekeltek Veres Katica és Fogarasi István repertoárjából.

Az ötfős zsűriből először Sebestyén Márta értékelt. – Alig tudom abbahagyni a tapsolást. Most is hoztátok a kitűnő Pendely színvonalat. Remek volt ez az összeállítás, ahogy felépítettétek az előadást. Nagyon örülök, hogy ilyen sokat jártok a mestereitekkel dalokat gyűjteni, mert így tudjátok nekünk is átadni, sugározni ezeket az élményeket – hangsúlyozta a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész. Majd Agócs Gergely felvidéki származású népzenész és népzenekutató dicsérte a pendely produkcióját: – Az embernek vidul a szíve, amikor titeket hallgat, friss volt és csodálatos!

Magyarország egyetlen népzenei és néptáncos show-műsorának egyik házigazdája, Novák Péter szereplésüket követően azt mondta: „a fonókban érezte magát az ember. Sok a vita, hogy a népzene és néptánc hogyan alkalmazható a színpadra, hát így mindenképp!”

A Pendely Énekegyüttes a közönségszavazatok alapján továbbjutott a középdöntőbe, legközelebb december 14-én eresztik ki hangjukat a páva színpadán.

