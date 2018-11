További trófeákat akar a lokista

Bár a remélt hajdúsági győzelem elmaradt, a Loki egyik labdarúgójának biztosan emlékezetes marad a szombaton lejátszott Mezőkövesd Zsóry FC–DVSC (2–2) bajnoki találkozó: Bódi Ádámnak ez volt a 200. első osztályú összecsapása.

A saját nevelésű futballista 2010 májusában, a Vasas elleni mérkőzésen debütált az élvonalban, s nem sokkal később meghatározó tagjává vált a debreceni alakulatnak.

Legendák között

– Arra emlékszem leginkább, hogy borzasztóan izgultam a kezdés előtt, és ezt a játékomon is éreztem az első meccsek során – nyilatkozta a Naplónak Bódi. – Igyekeztem minél jobban teljesíteni, de a labdaérintéseknél tudtam, hogy még szoknom kell az NB I légkörét, és a rám irányuló nagyobb figyelmet. De természetesen nagyon boldog voltam, hogy eljött az a pillanat. Elmondhatom, hogy olyan legendákkal futballoztam együtt, mint Dombi Tibi vagy Kerekes Zsombor, bár utóbbival már csak Ligakupa-meccsen lehettem egy csapatban. A Loki sikerkorszakában mutatkozhattam be a csapatban, és nagy sikerek részese lehettem – mondta a huszonnyolc éves játékos, aki kilenc trófeát: bajnoki címet, Ligakupát, Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert piros-fehérben.

A középpályásnak 189 összecsapás áll a neve mögött cívisvárosi színekben, 11 meccset a Videoton mezében játszott le 2016 és 2017 között, majd visszatért a Nagyerdőre.

– Nehéz időszak volt, mert nem jutottam túl sok szerephez Fehérváron, de bizonyos szempontból mégis hasznos volt, mert onnan hazatérve ismét éreztem a megbecsülést – fogalmazott Bódi Ádám.

Bódinak, ha ilyen ütemben halad, akár 400 mérkőzése is lehet az NB I-ben, mert eddig szerencsére a komolyabb sérülések is elkerülték.

Jó lenne a nemzetközi kupa

– Ennek természetesen én is örülök, de nem erre koncentrálok, hanem arra, hogy minél sikeresebb legyen a klub, s trófeákat nyerjünk. Szerencsére nem voltam hosszabb ideig sérült, és alapemberként számít rám a szakmai stáb – mondta Bódi, aki szerint a jelenlegi csapatra szép jövő vár.

– Nagyon bízom benne, hogy nemzetközi kupára jogosító helyen végzünk majd a szezon végén. Elég fiatal a társaság, egy-két rutinos labdarúgóval kiegészülve, ennek ellenére úgy érzem, kellően összeállt a csapat. Kialakult egy játékstílusunk, van önbizalma a gárdának, ha nem hátráltatnak bennünket sérülések, akkor szerintem jobban teljesíthetünk, mint a legutóbbi szezonban.

TN

