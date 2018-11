Videó: Tovább szurkolhatunk a debreceni X-Faktorosoknak

A debreceni énekesek Radics Gigi szárnyai alatt készülnek hétről hétre az újabb megmérettetésekre. Balog Janónak a Mentorházban a Dance With My Father című dallal sikerült megkapnia Gigitől az „igen”-t, Ölveti Laci számára pedig az I Put a Spell on You jelentette a belépőt az Élő show-ba. A két tehetség ismét lehengerlő produkcióval kápráztatta el a közönséget, és reméljük, ez a siker a döntőig viszi majd a két fiút.

Nem kis küzdelem árán alakult ki a 25 éven felüliek csapata, akik az Élő show-ban küzdhetnek tovább a 2018-as X-Faktor legtehetségesebb előadója címért. Kurokava Taka, Kárász Ervin, Nagy Apolka, Zdroba Patrik, Ölveti László és Balog Janó mindent beleadtak, hogy a Mentorházban is bizonyíthassanak saját mentoruknak. Gigi először csak Janót és Lászlót vitte magával, két versenyzője számára véget ért a verseny, a másik kettő sorsáról pedig a mentorok döntöttek. HBN

Az énekesek az alábbi produkciókkal jutottak be az élő adásokba:

