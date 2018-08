Tovább izmosodnak a DEAC női futsalosai

Rutinos, több csapatnál tapasztalatot szerzett játékossal erősödhet a DEAC női futsalcsapatának kerete. Ferencz Noémi érkezésével nem csak a létszám, hanem Üveges Kata taktikai variációi is bővülhetnek. A korábban főként nagypályán a védelemben játszó Ferencz Nyíregyházán és Újpesten is szerepelt, a futsallal az ELTE BEAC gárdájánál ismerkedett meg, és most egy év kihagyás után igazol a Debrecenbe.

Elhivatott

– A sportág szeretete vezetett vissza a pályára, a DEAC csapatának leendő tagjaként. Szeretnék továbbra is fejlődni a jövőben, és mindent megtenni azért, hogy a csapatot hozzásegítsem az első osztályba történő visszajutáshoz. Úgy gondolom, a legnagyobb segítséget az évek alatt magamra szedett rutin és a foci iránti elhivatottságom fogja adni, amit a csapat javára szeretnék kamatoztatni!

A lányok már túl vannak egy tiszalöki edzőtáboron, és azóta sem álltak le. A csapat célja egyértelműen a másodosztályú bajnoki címre törni, hogy minél hamarabb visszakerülhessen a legfelsőbb szintre.

