Tovább fejlesztik az utakat és vízelvezetőket a cívisvárosban

Közel kétmilliárd forintért fejlesztik a város csapadékvíz elvezető rendszerét, valamint a kerékpárutakat – többek között erről is beszélt Komolay Szabolcs alpolgármester azon a hétfői sajtótájékoztatón, amelyet a Kertségi Fejlesztési Program keretében elkészült Szeged utcai beruházás kapcsán tartott közösen Pósán László országgyűlési képviselővel.

2018-ban kezdődhet

– A Szeged utca fontos gyűjtőútja a Lencz-telepnek, és az itt lakók már régóta várják, hogy elkészüljön a szilárd burkolatú út, a zárt csapadékvíz elvezető rendszer. Ez a beruházás is része a 2012-ben indított kertségi fejlesztési programnak, amelyre az eltelt öt év alatt mintegy 8 milliárd forintot fordított a város. Az aszfaltutak építését, a csapadékvíz elvezetést, a földutak karbantartását, kerékpárút építést, valamint közvilágítás fejlesztést tartalmazó program célja, hogy a kertségekben lakók életminőségét és életkörülményeit javítsuk – mondta el az alpolgármester.

Komolay Szabolcs arról is tájékoztatást adott, hogy a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésében két nagy projekt is útjára indult: a Nagysándor-telepen 436 millió forint értékben, a keleti városrészben pedig 459 millió forintért javítanak a körülményeken. Ezek kidolgozása jelenleg is folyik, a kivitelezési munkálatok elindítását 2018-ban tervezik. A bicikliseknek jó hír, hogy közel egymilliárd forintot szán a város további kerékpárutak építésére. Így a jövőben egészen Kismacsig tudnak majd biciklizni, valamint a Wesselényi utcától a Diószegi úton keresztül a Sikló utcáig is kialakítanak egy újabb szakaszt.

– Az önerős útfejlesztés keretében 173 millió forintból két ütemben készült el a Szeged utca szilárd útburkolata és zárt csapadékvíz elvezetési rendszere, emellett további 19 utcának vannak meg a tervei. A földutak karbantartására 33 millió forintot szánunk, amelyből nagyjából 70 utcán végzünk kisebb-nagyobb munkálatokat. Ennek következtében egyre több utcáról tudjuk majd elmondani, hogy megoldódik a közlekedési problémája – tette hozzá az alpolgármester.

Pósán László azzal kezdte, hogy a városrész képviselőjeként minden olyan beruházásnak örül, amely a lencztelepiek számára könnyebbé teszi a hétköznapokat.

– A Szeged utca különösen fontos volt, mivel ez egy komoly gyűjtőút ebben a városrészben. Még sok utca felújítása várat magára, de belátható időn belül ezek is készen lesznek. A környékbeli utcák közül a Paprika utca, a Szilva utca és a Kisdobos utca rendezésének tervezése még folyik. A kertségi programnak köszönhetően ez a városrész láthatóan fejlődik, az itt élők számára az életfeltételek egyre jobbak. Bízom benne, hogy nagyon vonzó városrésszé válik ez a környék – bizakodott az országgyűlési képviselő.

