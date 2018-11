Tovább emelkedett a rossz időjárás áldozatainak száma Olaszországban

Egy hetvenéves házaspár autójában halt meg, amikor egy fa a gépkocsira dőlt a heves eső és szél következtében az észak-olaszországi Valle d’Aosta egyik országútján. Alto Adigében további két ember vesztette életét. Velük 17-re emelkedett az áldozatok száma, miután a lassan egy hete tartó esőzésekben korábban már tizenhárman meghaltak.

Csütörtökön a legmagasabb fokozatú riasztás volt érvényes az északkeleti Venetóban, amit péntekre is meghosszabbítottak. Kiemelt lesz a készültség a következő 24 órában Umbria tartományban és Dél-Olaszországban is. Kritikus a helyzet a trentinói Belluno térségében, ahol négy napja ömlik az eső, amely többszörösére duzzasztotta a patakokat, a heves eső és szél pedig több ezer fát döntött ki. Valle d’Aostában a 2000 méteren fekvő Cervinia városát a hó temette be, amire a helyi lakók emlékezete szerint soha nem volt példa november elején.

A Pó-folyó tetőzése a következő napokban várható. Velencében csökkent az ár szintje, de a szigetek egy része továbbra is víz alatt van. A Szent Márk téren úszó medúzát észleltek. Rómában csütörtökön is egész nap zuhogott az eső. Több metróállomást lezártak a beáramló víz miatt. A szicíliai Palermót is az esővíz árasztotta el.

Az előrejelzések szerint az esős idő jövő hétig nem hagyja el Itáliát.

– MTI –

Helyszíni beszámolónk: Halálos időjárás tombol Olaszországban Hétfőn tíz, kedden pedig további négy ember halálát követelte az Olaszországban pusztító katasztrofális időjárás. A heves viharok és áradások miatt hat tartományban a legmagasabb fokú riasztást rendelték el. Korábban már portálunk is beszámolt az Olaszországban uralkodó rendkívüli időjárásról, m... Tovább a cikkhez

Heves viharok okoztak gondot Olaszországban Róma - Heves viharok okoztak gondot Olaszországban hétfőn. A rossz idő miatt hat tartományban rendelték el a legmagasabb fokú riasztást. Az ország több részén hétfőn és kedden is zárva tartanak az iskolák, a temetők, a parkok és a tengerparti sétányok. A Rómától északra fekvő Civitavecchia kikötő... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA