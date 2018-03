Tour de Hongrie – Együttműködési megállapodás jön létre a Tour de France szervezőivel

A magyar viadal rendezőinek szerdai sajtóközleménye szerint az Amaury Sport Organisation (ASO) két képviselője járt kedden és szerdán Budapesten. Cédric Rampelberg, az ASO médiajogok értékesítéséért felelős menedzsere, valamint Guillaume Kleszcz, a cég média koordinációs és produkciós igazgatója a magyar fővárosban találkozott többek között Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztossal, Princzinger Péterrel, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökével, Székely Dáviddal, az M4 Sport csatornaigazgatójával és Eisenkrammer Károllyal, a Tour de Hongrie szervezőbizottságának elnökével.

“Az az egyik feladatunk, hogy a Tour de Hongrie nemzetközi médiamegjelenését megerősítsük” – idézte a kommüniké Eisenkrammer Károlyt. Kiemelte, idén a korábbiaknál magasabb, a nemzetközi szövetség (UCI) 2.1-es kategóriájába lép a magyar körverseny, amely augusztus 14-én a siófoki prológgal rajtol. A mezőny hat nap alatt tíz megyét érintve összesen 800 kilométert teljesít.

“Állami segítséggel van megfelelő forrásunk arra, hogy kiemelkedő nemzetközi médiahátteret biztosítsunk az eseménynek. Ehhez kerestünk partnert, és aligha találhattunk volna jobbat, mint a kerékpársport legfontosabb szereplőjét, a Tour de France szervezőjét, az ASO-t. Van még néhány nyitott kérdés előttünk, de annyit máris kijelenthetünk, hogy partnerség kezdődik a francia céggel” – fogalmazott Eisenkrammer. Hozzátette, szeretnék a teljes hazai kerékpársport számára biztosítani azt a lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülnek “a világ egyik legkomolyabb sport- és médiavállalkozásával.”

A kommüniké hangsúlyozta, a tervek szerint az ASO kapcsolatain keresztül kap lehetőséget a Tour de Hongrie az Eurosporton való megjelenésre, s nemcsak az európai piacon, hanem Ázsiában is mindennap láthatnak majd 45 perces összefoglalót a nézők Magyarországról.

“A kormány kiemelt figyelmet fordít a magyar kerékpársport fejlesztésére is, s ez nemcsak a Tour de Hongrie támogatásáról szól: támogatjuk a sportszövetséget, s a közeljövőben velodrome-okat is építünk” – fogalmazott Révész Máriusz. – “Szeretnénk a következő években a kerékpáros közlekedési morált a kerékpárút-hálózat fejlesztése mellett hasonló szintre emelni, mint a francia, hogy méltó módon fogadhassunk akár egy olyan nagy eseményt is, mint a Tour de France rajtja.”

A megbeszélés során kiderült: a Tour de France szervezőinek szándéka szerint minden páratlan évben kerülhet sor külföldi rajtra, így a legközelebbi időpont, amelyre pályázni lehetne, 2021 lenne. Tavaly Düsseldorfból rajtolt el a karaván, idén Vendée megye lesz a helyszín, jövőre pedig Brüsszel, míg 2020-ban Nizza.

A 2018-as Tour de Hongrie útvonala:

Prológ: egyéni időfutam, Siófok, 4 km, augusztus 14.

1. szakasz: Balatonalmádi-Keszthely, 160 km, augusztus 15.

2. szakasz: Velence-Székesfehérvár, 170 km, augusztus 16.

3. szakasz: Cegléd-Hajdúszoboszló, 210 km, augusztus 17.

4. szakasz: Karcag-Miskolc, 178 km, augusztus 18.

5. szakasz: Budapest-Budapest, 78 km, augusztus 19.

– MTI –

