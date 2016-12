Történtek tragédiák, ért minket bosszúság, de fociláz és örömhírek is tarkították az évünket

A fentit dr. Szirák Pétertől idéztem, az egyetemi docens így fogalmazta meg Kertész Imre Sorstalanság című Nobel-díjas regényének konklúzióját. Az író 87 évesen április első napján szabadult meg örökre az auschwitzi emlékektől. Ekkor már emelkedett egy kerítés terve a vezetői fejekben. A magyar-ukrán határon elkezdték előkészíteni az ellenőrzés nélkül az országba jutni kívánó migránsokat visszatartó drótháló építését.

A Mikepércs és Debrecen közötti kerékpárút első használói

A szabályszegőkre a határokon belül is fokozott figyelem irányult, hat fix szupertraffipaxot élesítettek megyénk útjain. Hogy meg ne ragadjunk az aszfaltmélységben, a légi térből is álljon itt egy hír: elindították a Debrecen–München repülőjáratot, kicsivel azután, hogy a Gulyás Pál Kollégium lakói, izgalmas éjszakát éltek meg. Kigyulladt egy nyomtatógép és lángra kapott néhány bútor, füst terítette be a folyosókat. Néhány diák lélekjelenlétén is múlt, hogy senki sem sérült súlyosabban.

A debreceni állatkertben először született zsiráfcsikó

Egy recés zsiráfborjú a debreceni állatkertben úgy gondolta, a város napja remek alkalom a születésre. Sajnos csak rövid ideig, tizennyolc napig élt a zsiráfcsikó.

Szent György-napi kihajtási ünnep a Hortobágyon

Zöldmezős beruházás, sárgulás

E hónapban kezdték el újra nyitva-táblák tarkítani az üzletek ajtaját vasárnap is, visszavonták a boltzár-törvényt. Nyolcvan millió euró értékű gyárbővítést jelentett be a FAG Debrecenben, az amerikai Flowserve Corporation pedig 404 új munkahely megteremését ígérte – ilyen jó hírekben és áprilisi napsugarakban fürödhettek a dolgozni vágyók. A „nemvágyók” pedig egyéb alternatív módszerekhez folyamodnak, de az ilyesminek soha sincs jó vége. Kettő és öt év közötti börtönbüntetésre ítélték azt a három személyt, akik a tiszacsegei kastélyban ter­mesztettek marihuánát. Szerencsére mások másként ügyelnek a „zöld életmódra”, nyolc település sikerrel pályázott, így 8 ezer üveggyűjtő kuka kerülhetett hozzájuk.

Ők „hivatalból", nézőik az irigységtől sárgultak látván a végzős agrárosok gyönyörű viseleteit, műsorát

Az agrárosok sárgultak, a középiskolások ballagtak, majd érettségiztek (az országban 112 ezren) – ennek is ideje van tavasztájt. Meg a talajvíznek. Sajnos ott tört fel, ahol egyáltalán nem számítottunk rá. Méghozzá alig két hónapon belül kétszer. A Csapó utcai csőtörés sok bosszúságot okozott, de hamar helyreállították.

Kétszer is megadta magát a vízvezeték a Csapó utcán

A Modem vezetőkurátorát avatták május végén, azóta Kónya Ábel felel a szakmai vezetésért. Berekböszörményben ugyanebben az időben az egyetértésnek nyoma sem volt, botrányba fulladt a testületi ülés, a jegyzőkönyv hangoskodásról, oda nem illő szavakról tanúskodik. Mindeközben az Atommagkutató Intézetben szenzációnak örültek, vélhetően a természet ötödik kölcsönhatását mutatták ki. A június egy borzasztó balesettel indult, a böszörményi úton az oldalára borult egy nagy sebességgel hajtó autó, és elsodorta az út melletti füves részen ücsörgő négyfős társaság két tagját. Egyikük a helyszínen meghalt. A sofőrnek nem volt jogosítványa, ital és kábítószer fogyasztása után ült volán mögé.

Varró Dániel a Költészeti Fesztiválon látogatott a megyeszékhelyre

Lesújtott mindenkit az orlandoi mészárlás. Az amerikai melegbárban ötvenen életüket vesztették és ötvenhárman megsebesültek egy lövöldöző miatt. Majd később döbbenten hallottuk a hírt az isztambuli reptéri merényletről. De nem csak rossz emlékekkel zártuk ezt a hónapot. A közepétől egyre inkább belehevültünk a labdarúgó-Európa-bajnokság szurkolói lázába.

A Múzeumok Éjszakájának június 25-i programjai között szerepelt a Szent Iván éji tűzgyújtás

Majd a világ vigyázó szemeit elkezdte Nagy-Britanniára vetni. A szigetország lakói a Brexit-népszavazáson 52-48 százalékos arányban úgy döntöttek, hogy országuk lépjen ki az Unióból. Mi pedig itt a cívisvárosban örülhettünk a közgyűlésen elhangzott fejlesztési terveknek. Útépítésről,-renoválásról, bicikliút-hálózat kialakításáról, egy új ’56-os emlékmű állításáról, az állatkert és a vidámpark korszerűsítéséről döntöttek.

HBN–HABE

Hajdú-Bihar – Szabó Magda Az ajtó című művének előadása nyitotta 2016-ot, míg mások fantáziáját a csok, az otthon­teremtési támogatás mozgatta meg. Debreceni tanárok is indultak a Pedagógusok Szakszervezetének Hajdú-Bihar megyei irodája szervezte busszal Miskolcra, hogy az oktatás rendszerszintű problémáira hívják fel a figyelmet. Ha már az utazásnál járunk, megállapítottuk, hogy túl kicsi a város az Uberhez, nem kérünk a félárú taxizásból. Ez történt 2016 nyitányán.

