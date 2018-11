Történelmet írt Daniel Cormier az UFC-ben

A korábban birkózásban vb-bronzérmes Cormier állóharcban is jobb volt Lewisnál, több ütést is bevitt honfitársának, de a mérkőzés a papírformának megfelelően földharcban dőlt el. Cormier mind a négy kísérletéből földre tudta vinni Lewist, a második menetben egy ilyen akció során mögé került, és fojtással meg is nyerte a mérkőzést.

A 22 győzelme mellett csupán egy vereséget szenvedő harcos ezzel történelmet írt: ő lett az első olyan UFC-harcos, aki félnehézsúlyban és nehézsúlyban is világbajnok lett és meg is védte a címét.

HBN

