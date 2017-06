Török charterrel indult a nyári szezon a reptéren

Az első járat Antalyába indult mintegy 158 utassal a fedélzeten. Idén a nyári szezonban Debrecenből Törökországba, Bulgáriába és két görög szigetre, Korfura és Zakyntosra is repülhetnek a nyaralók, sőt június végétől az egyiptomi Hurghada is felkerül a Debrecenből is elérhető desztinációk listájára. Erfurtból, Lipcséből és Drezdából pedig német vendégek érkeznek rendszeresen május óta Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra.

A debreceni repülőteret 2016-ban több mint 284 ezer utas kereste fel. 2017 végére 320 ezret meghaladó utasforgalmat prognosztizálnak.

HBN

